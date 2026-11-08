Некоторые украинцы могут оформить повышенную пенсию: кому и при каких условиях будут платить от 7 тыс. грн

В ноябре 2026 года отдельные категории шахтеров и работников горнодобывающей отрасли могут получать пенсию не менее 7 785 гривен, а оформить ее на льготных условиях – уже с 50 лет. Для этого мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, из которых 10 лет – льготного, а женщинам – 20 лет страхового стажа, из которых 7 лет и 6 месяцев работы в особо вредных условиях.

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Об этом пишет профильный портал "На пенсии". В то же время такая сумма не является фиксированной пенсией для всех работников отрасли. Окончательный размер выплат зависит от заработка, страхового стажа и других показателей, которые учитывает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) при расчете.

Кто может получать повышенную пенсию

Специальные пенсионные гарантии для шахтеров предусмотрены Законом Украины "О повышении престижности шахтерского труда". Они распространяются не на всех людей, работавших в угольной или горнодобывающей промышленности, а только на определенные законом категории работников. В частности, право на такие выплаты могут иметь:

работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности;

шахтеры, занимавшиеся добычей угля, железной и марганцевой руды, урана, цветных металлов и озокерита;

работники шахтостроительных предприятий, непосредственно занятые на подземных работах.

Важно, чтобы профессия человека входила в соответствующий перечень работ и должностей, а сама занятость соответствовала установленным требованиям. В частности, учитывается работа полный рабочий день под землей или на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, предусмотренных Списком № 1.

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Поэтому одного лишь факта работы на шахте или предприятии горнодобывающей отрасли недостаточно. Работнику нужно подтвердить не только общий страховой стаж, но и период работы на должностях и в условиях, дающих право на досрочный выход на пенсию и специальные выплаты.

В каком возрасте можно оформить пенсию и сколько стажа нужно

Для определенных законом категорий работников предусмотрена возможность выйти на пенсию по возрасту на льготных условиях уже с 50 лет. Однако воспользоваться этим правом можно только при наличии необходимого страхового и специального стажа. Требования зависят от пола работника:

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мужчины должны иметь не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет – работы в особо вредных и тяжелых условиях;

женщины должны подтвердить не менее 20 лет страхового стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев – работы в таких условиях.

Таким образом, даже если работнику уже исполнилось 50 лет, это еще не означает автоматического назначения льготной пенсии. Пенсионный фонд будет проверять, соответствует ли его трудовая деятельность законодательным критериям и набрал ли он необходимое количество лет стажа.

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Отдельные правила предусмотрены для людей, которые в течение полного рабочего дня были непосредственно заняты под землей на добыче полезных ископаемых или строительстве шахт и рудников. Для таких работников законодательство допускает назначение пенсии независимо от возраста при наличии установленного специального стажа. То есть в отдельных случаях определяющим фактором становится не достижение 50-летия, а продолжительность работы непосредственно под землей.

Как рассчитывают пенсию шахтерам

Для работников, на которых распространяются соответствующие гарантии, пенсия составляет 80% заработной платы, учитываемой при ее расчете. Именно поэтому фактическая сумма выплаты может существенно отличаться в зависимости от доходов человека в течение трудовой деятельности и других показателей, принимаемых во внимание при расчете.

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Например, если заработок, учтенный для исчисления пенсии, составляет 25 000 гривен, то 80% от этой суммы составят 20 000 гривен. Соответственно, в таких условиях пенсия может составлять 20 тысяч гривен, то есть значительно превышать гарантированный минимум.

В то же время закон устанавливает нижний предел выплат. Для соответствующих категорий работников пенсия не может быть меньше трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен. Соответственно, минимальную пенсию рассчитывают так – 2 595 грн × 3 = 7 785 грн.

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Таким образом, в ноябре 2026 года гарантированная минимальная пенсия для работников, подпадающих под действие соответствующих норм, составляет 7 785 гривен. Если при расчете с учетом заработка и стажа получается меньшая сумма, выплату должны обеспечить на уровне этой законодательной гарантии.

В то же время 7 785 гривен – это не максимальный размер пенсии, а именно минимальный порог. Если заработок работника был выше, а расчет дает большую сумму, пенсия может превышать этот показатель. Размер гарантированной выплаты также зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если с 1 января 2027 года его повысят, минимальная пенсия для этой категории работников соответственно вырастет.

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Какие документы нужны для оформления льготной пенсии

Чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию, работнику необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда. Важно заранее подготовить документы, подтверждающие личность, страховой стаж и работу на должностях, дающих право на льготное пенсионное обеспечение. В частности, понадобятся:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

трудовая книжка;

справки предприятия или другие документы, подтверждающие работу в особо вредных и тяжелых условиях и занятость на соответствующих должностях.

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При необходимости Пенсионный фонд может запросить дополнительные сведения. Например, справку о заработной плате или документы, которые подтверждают полный рабочий день под землей, периоды работы на шахтостроительных предприятиях или занятость на других работах, предусмотренных законодательством.

Особое внимание стоит уделить подтверждению специального стажа. Если в трудовой книжке недостаточно информации о характере выполняемой работы и условиях труда, именно дополнительные справки могут иметь решающее значение для установления права на льготную пенсию.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.