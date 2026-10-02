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Некоторые сервисы Минсоцполитики отключат на 2 дня: остановят ли украинцам выплаты

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
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Купюры гривни. Иллюстративное изображение
Остановят ли социальные выплаты в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images

Министерство социальной политики Украины обновляет цифровую инфраструктуру, которая используется государством для назначения и администрирования социальной помощи. В связи с этим часть сервисов для работников соцзащиты временно будет недоступна, но это не означает прекращения самих социальных выплат.

Об этом сообщили в Минсоцполитики. Отдельные информационные системы и сервисы будут недоступны:

  • с 15:00 2 октября
  • до 4 октября, ориентировочно до 16:00.
Сообщение Минсоцполитики о технических работах

Сообщение Минсоцполитики о технических работах. Источник: t.me/MinSocUA (скриншот)

Сообщение Минсоцполитики о технических работах

Остановку связывают с плановыми техническими работами. Ограничения коснутся:

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  • базы данных о ВПЛ;
  • Централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
  • системы "Социальная громада".

"Единая информационная система социальной сферы продолжит работать. Просим учитывать это при планировании работы", – отметили в Минсоцполитики.

Что это означает

База данных о внутренне перемещенных лицах используется для учета ВПЛ и работы с информацией, необходимой для предоставления им предусмотренной законодательством помощи. Централизованный банк данных по проблемам инвалидности содержит информацию, которая используется для организации социальной поддержки и соответствующих услуг.

Система "Социальная громада" предназначена для органов местного самоуправления и работников соцзащиты. Через нее обрабатывают обращения граждан по вопросам социальной поддержки и передают необходимую информацию в государственные информационные системы.

Таким образом, во время технических работ могут возникать временные ограничения при оформлении и обработке отдельных социальных услуг и обращений. Вместе с тем в Минсоцполитики не сообщали о прекращении или отмене социальных выплат либо их назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, для ВПЛ ввели новые правила. Изменения вступят в силу с 22 октября.

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