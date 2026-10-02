Некоторые сервисы Минсоцполитики отключат на 2 дня: остановят ли украинцам выплаты

Министерство социальной политики Украины обновляет цифровую инфраструктуру, которая используется государством для назначения и администрирования социальной помощи. В связи с этим часть сервисов для работников соцзащиты временно будет недоступна, но это не означает прекращения самих социальных выплат.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Отдельные информационные системы и сервисы будут недоступны:

с 15:00 2 октября

до 4 октября, ориентировочно до 16:00.

Сообщение Минсоцполитики о технических работах

Остановку связывают с плановыми техническими работами. Ограничения коснутся:

базы данных о ВПЛ;

Централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

системы "Социальная громада".

"Единая информационная система социальной сферы продолжит работать. Просим учитывать это при планировании работы", – отметили в Минсоцполитики.

Что это означает

База данных о внутренне перемещенных лицах используется для учета ВПЛ и работы с информацией, необходимой для предоставления им предусмотренной законодательством помощи. Централизованный банк данных по проблемам инвалидности содержит информацию, которая используется для организации социальной поддержки и соответствующих услуг.

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Система "Социальная громада" предназначена для органов местного самоуправления и работников соцзащиты. Через нее обрабатывают обращения граждан по вопросам социальной поддержки и передают необходимую информацию в государственные информационные системы.

Таким образом, во время технических работ могут возникать временные ограничения при оформлении и обработке отдельных социальных услуг и обращений. Вместе с тем в Минсоцполитики не сообщали о прекращении или отмене социальных выплат либо их назначения.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, для ВПЛ ввели новые правила. Изменения вступят в силу с 22 октября.