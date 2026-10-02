Десятки тысяч украинских беженцев решили остаться в стране ЕС: какие требования
С начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Однако критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей
Об этом, как пишет "Радио Прага", заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Адела Диттманнова. Эти данные свидетельствуют о довольно высоком интересе украинцев к длительному пребыванию в Чехии, даже в случае прекращения войны на родине.
Данные МВД Чехии за 2026 год
- Количество заявок о переходе с временной защиты на долгосрочный статус – 57 тысяч.
- Это более 33 тысяч домохозяйств, но важно отметить, что заявителей из одной семьи рассматривали как единое целое.
- Проверку на финансовую независимость прошли 21,9 тысячи человек – это 38% домохозяйств (в 2025 году этот показатель составлял всего 19%).
- 44 % домохозяйств не смогли подтвердить необходимый уровень годового дохода.
- 18 % домохозяйств не соответствовали остальным требованиям (срок пребывания, наличие страховки, отсутствие социальных выплат).
- Больше всего успешных кандидатов – в Праге
Отмечается, что заявителей оценивали на соответствие автоматически на основе данных государственных реестров, причем семьи анализировались как единое целое.
Как получить долгосрочный статус в Чехии
Для перехода с режима временной защиты на долгосрочный вид на жительство заявители должны соответствовать стандартным миграционным критериям Чехии:
- Срок пребывания
Непрерывное пребывание в Чехии на основании временной защиты не менее 2 лет.
- Финансовая независимость
Уровень годового дохода заявителя должен превышать 440 тысяч крон (эквивалентно $20 тыс. или 820 тыс. грн). На каждого последующего зарегистрированного члена семьи требование к доходу увеличивается еще на 110 тысяч крон.
- Отсутствие социальной помощи
Заявитель и члены его семьи не должны получать гуманитарные выплаты и социальные пособия от чешского государства.
- Наличие подтвержденного жилья, отсутствие судимостей, непрерывное медицинское страхование без задолженностей, а также обязательное обучение детей в чешских школах.
Регистрация для подтвержденных лиц продлится до конца декабря. Правозащитные учреждения и организации, помогающие беженцам, раскритиковали установленные рамки из-за их чрезмерной строгости.
В ответ на это в МВД Чехии подчеркнули, что нормы разработаны на основе стандартного законодательства для иностранцев из третьих стран, стремящихся получить право на постоянное или долгосрочное проживание в республике.
Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии предлагает сократить бюджетную поддержку украинских беженцев на 4 млрд крон, то есть примерно на треть. Такие поправки правящая коалиция закладывает в бюджет на 2027 год с целью сокращения дефицита.
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