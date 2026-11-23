У некоторых пенсионеро государство может отбирать часть выплаты – причем без нарушения закона. Речь о тех людях, которые находятся на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении или заведении. Однако даже в таком случае человека не оставят полностью без выплаты – минимум 25% от размера пенсии он, все же, получит.

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Об этом рассказали в Пенсионном фонде. Там отметили:

Дело в том, что государство обеспечивает пенсионерам на обеспечении расходы на проживание и другие предусмотренные услуги.

Поэтому часть их выплаты направляется на покрытие стоимости содержания.

Однако если пенсия превышает стоимость содержания, пенсионеру должны выплатить разницу, но не менее 25% назначенной суммы.

Например, если человеку назначили пенсию в размере 10 000 грн, минимально ему должны выплачивать 2500 грн. Если же стоимость его содержания составляет, условно, 6 000 грн, то при наличии соответствующих документов пенсионеру могут выплачивать 4 000 грн, а не только 2 500 грн.

Вместе с тем, подчеркивается, для пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи действуют отдельные правила. Так:

Самому пенсионеру выплачивают 25% пенсии.

Другая часть – но не превышающая 50% назначенного размера – может выплачиваться нетрудоспособным членам его семьи.

При этом подчеркивается: сокращение касается именно периода полного государственного обеспечения. Если пенсионер временно находится, например, в больнице или в отпуске, ПФУ отдельно определяет порядок выплаты за такие периоды.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские семьи могут оформить базовую социальную помощь. Она позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. Сделать же это можно через Дію. При этом следует учитывать, что единого размера помощи нет – сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4 500 грн.

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