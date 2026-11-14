Где украинским беженцам платят самые большие пособия: можно получать более 2 тыс. евро ежемесячно

Украинские беженцы в ряде европейских стран могут получать ежемесячную финансовую помощь. Самые большие суммы предусмотрены в Норвегии и Бельгии. В частности, в Норвегии участникам интеграционной программы могут начислять около 2153 евро в месяц до налогообложения, а в Бельгии социальная помощь для одинокого человека может достигать 1367 евро.

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Об этом свидетельствует анализ OBOZ.UA официальных правил социальной поддержки в европейских странах. Все суммы пересчитаны в евро по официальным курсам Европейского центрального банка по состоянию на 13 ноября 2026 года. При этом помощь не предоставляется автоматически всем украинцам. Ее размер зависит от доходов, наличия детей, условий проживания и участия в государственных программах.

Где украинцы могут получать самые большие выплаты

Одна из крупнейших по номинальному размеру выплат действует в Норвегии. Украинцы в возрасте от 18 до 55 лет, получившие коллективную защиту, по установленным правилам могут участвовать в интеграционной программе. Она предусматривает изучение норвежского языка, подготовку к трудоустройству или получению образования.

Участникам в возрасте от 25 лет предусмотрена помощь в размере около 25 838 евро в год, или примерно 2153 евро в месяц до налогообложения. Для более молодых участников базовая выплата составляет около 1421 евро в месяц.

В то же время это не обычное пособие за статус беженца. Чтобы получать деньги, нужно участвовать в программе и выполнять ее требования. Кроме того, из выплат удерживаются налоги.

В Бельгии украинцы с временной защитой, у которых недостаточно средств для проживания, могут обратиться за социальной помощью. С сентября 2026 года максимальные нормативы составляют:

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911,56 евро в месяц – для человека, проживающего совместно с другими;

1367,34 евро – для одинокого человека;

1847,89 евро – для человека, содержащего семью.

Выплаты зависят от доходов и других обстоятельств. Указанные суммы являются максимальными нормативами социальной помощи, а не гарантированными выплатами каждому украинцу.

Сколько платят в Германии, Нидерландах и Великобритании

В Германии украинцы, имеющие право на Bürgergeld, могут получать 563 евро в месяц на одного взрослого человека. Для каждого из двух партнеров предусмотрено 506 евро.

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Помощь на детей зависит от возраста: от 357 евро для самых маленьких до 471 евро для подростков. Кроме того, государство при определенных условиях может компенсировать расходы на жилье и отопление.

В то же время правительство Германии подготовило реформу, которая предусматривает перевод украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, на систему помощи лицам, ищущим убежище. Согласно ее нормативам на 2026 год одинокий взрослый человек получает 455 евро. Однако по состоянию на ноябрь завершение законодательного процесса по этой реформе не было подтверждено, поэтому считать новые правила действующими для всех таких украинцев нельзя.

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В Нидерландах с августа 2026 года для одинокого украинца без доходов предусмотрено 326,74 евро в месяц. Из них 260,97 евро предназначено на питание, еще 65,77 евро – на одежду и личные нужды.

Если человек проживает в принимающей семье, он может дополнительно получать 77,16 евро. Таким образом, общая сумма достигает 403,90 евро. Однако при получении дохода от работы помощь прекращается согласно установленным правилам.

В Великобритании украинцы с соответствующим статусом могут получать пособие Universal Credit. Стандартный размер для одинокого человека в возрасте от 25 лет в финансовом году 2026/27 составляет около 508 евро в месяц. Для людей младше 25 лет – примерно 405 евро. Дополнительные выплаты могут предусматриваться на детей, жилье и в других обстоятельствах.

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Где помощь значительно меньше

В Чехии украинцам в течение первых 150 дней временной защиты предусмотрена базовая гуманитарная помощь в размере около 199 евро в месяц. После этого для большинства взрослых норматив снижается примерно до 128 евро.

Для уязвимых категорий населения, в частности людей старше 65 лет, беременных и лиц, ухаживающих за маленькими детьми, может сохраняться более высокий норматив. Для детей предусмотрено около 143 евро, а для детей в возрасте от шести до десяти лет – около 171 евро. При определении фактической помощи учитывают доходы, сбережения и расходы на проживание.

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В Польше нет общей ежемесячной денежной помощи для всех совершеннолетних украинцев. Вместо этого семьи с детьми при соблюдении установленных условий могут получать около 181 евро ежемесячно на каждого ребенка. Для многих украинских родителей право на эту выплату связано с работой или другой профессиональной деятельностью, а также обучением детей в польских учебных заведениях.

В Швеции одинокий взрослый, имеющий право на суточное пособие и не обеспеченный бесплатным питанием, может получать примерно 6,39 евро в день, или около 192 евро за 30 дней. Если питание предоставляется бесплатно, выплата уменьшается до 2,16 евро в день, или примерно 65 евро за 30 дней.

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В Ирландии для украинцев, которые проживают в специальных государственных центрах и соответствуют условиям получения помощи, предусмотрено 38,80 евро в неделю для взрослых, или около 168 евро в месяц в среднегодовом исчислении. Для детей помощь составляет 29,80 евро в неделю, или около 129 евро в месяц. В то же время для тех, кто живет вне таких центров, могут действовать другие программы социальной поддержки.

Итак, самые крупные номинальные суммы среди рассмотренных программ предусмотрены в Норвегии и Бельгии. Однако напрямую сравнивать их с выплатами в других государствах некорректно. В Норвегии речь идет о налогооблагаемой помощи за участие в интеграционной программе, в Бельгии – о социальной поддержке малоимущих, а в других странах часть расходов могут покрывать за счет бесплатного жилья, питания или дополнительных социальных программ. Поэтому самая крупная выплата не обязательно означает самые выгодные условия проживания.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство внутренних дел и администрации Польши разработало поправки к Закону о гражданстве, которые усложнят процедуру натурализации граждан Украины. В частности, им нужно будет непрерывно проживать в этой стране 8 лет, владеть польским языком на уровне В2 и подписать декларацию о верности Польше.