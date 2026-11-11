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Часть украинцев не сможет выйти на пенсию, требования изменят через несколько месяцев: названа важная цифра

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read3 мин
1,3 т.
Человек просматривает трудовую книжку и документы за столом с калькулятором
Периоды работы до 2004 года подтверждают трудовой книжкой и другими документами о стаже. Источник: Сгенерировано ИИ

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам понадобится не менее 34 лет страхового стажа. При этом средний стаж тех, кому назначают пенсию по возрасту, составляет лишь 33 года 2 месяца – на 10 месяцев меньше будущего требования.

Данные о средней продолжительности стажа предоставил Пенсионный фонд Украины в ответе на запрос OBOZ.UA, который подписала заместитель председателя правления Ирина Ковпашко. Показатель касается людей, которым назначили пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как меняется средний стаж новых пенсионеров

"Средняя продолжительность страхового стажа лиц, которым была назначена пенсия по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году составляет 33 года 2 месяца", – сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

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В 2021 году этот показатель составлял 35 лет 3 месяца, а в 2022-м – 35 лет 4 месяца. Затем он начал сокращаться: в 2023 году – до 34 лет 3 месяцев, в 2024-м – до 33 лет 11 месяцев. В 2025 году средний стаж снизился до нынешнего уровня.

По сравнению с показателем 2022 года сокращение составляет 2 года 2 месяца. Требования для выхода на пенсию движутся в противоположном направлении: каждый год необходимый стаж увеличивается. Для людей с перерывами в уплате взносов это означает более сложный путь к пенсии в 60 лет.

Сколько стажа нужно в 2027 году

В 2026 году для назначения пенсии в 60 лет нужно не менее 33 лет стажа, объясняет Пенсионный фонд Украины. Каждый год требование увеличивается на 12 месяцев, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.

Для тех, кому в 2027 году исполнится 63 года, предусмотрен страховой стаж от 24 до 34 лет, а для тех, кому исполнится 65 лет, – от 15 до 24 лет, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области. Следовательно, сам факт достижения пенсионного возраста без необходимого стажа не дает права на назначение пенсии.

Если после 60-летия человек продолжает работать и накапливает необходимый стаж, обратиться за пенсией можно после его накопления. Требование определяют на дату достижения соответствующего возраста. Стаж после 1 января 2004 года рассчитывают по данным реестра застрахованных лиц, а за предыдущие периоды – по трудовой книжке и другим документам.

Почему возникает нехватка стажа и как ее компенсировать

Среди возможных причин нехватки стажа – работа без официального оформления, неуплата или неполная уплата взносов работодателем, предпринимательская деятельность без фактической уплаты взносов. Такие проблемы называет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области. Пробелы также возникают из-за перерывов в работе и пребывания за границей без участия в украинской системе социального страхования.

Для полного месяца страхового стажа необходимо уплатить взнос не ниже минимального. Если взнос меньше, в стаж засчитывают только часть месяца. Такая ситуация возникает, в частности, при работе на неполный день или трудоустройстве либо увольнении в середине месяца. Чтобы неполные месяцы засчитали как полные, предусмотрена доплата.

Еще один механизм – добровольное участие в системе социального страхования. Договор позволяет уплачивать взносы за текущий период или единовременно за предыдущие периоды, когда человек не подлежал обязательному страхованию. В последнем случае минимальный взнос за каждый месяц умножают на два: в 2026 году это 3804,68 грн. Для текущих платежей двойной коэффициент не применяют.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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