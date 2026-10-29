Долги за коммуналку могут стоить квартиры: с какой суммы в Украине разрешат забрать единственное жилье

В Украине с 23 октября 2026 года увеличили порог задолженности, при котором по общему правилу нельзя принудительно взыскать единственное жилье должника: теперь он составляет 432 350 грн вместо примерно 170 тыс. грн, а изменения учитывают военные реалии и экономическую ситуацию в стране. В то же время, даже если сумма долга превысит этот порог, квартиру или дом не заберут автоматически, принудительное взыскание возможно только в предусмотренном законом порядке.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины. Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко пояснил, что новые правила должны обеспечить дополнительную защиту граждан, накопивших задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

По его словам, ранее законодательство устанавливало более низкий порог, при котором единственное жилье не подлежало принудительному взысканию по общему правилу. Теперь эту сумму пересмотрели с учетом обстоятельств, в которых живет страна. "Чтобы у вас забрали единственное жилье, нужно очень сильно постараться, накопив такие долги за коммунальные услуги", – отметил Гайченко.

Чиновник также подчеркнул, что людей с настолько большими долгами за коммунальные услуги, вероятно, немного. Вместе с тем новый порог не означает, что задолженность за коммуналку перестает иметь юридические последствия, поставщики услуг, как и прежде, могут требовать погашения долга в установленном законом порядке.

При какой сумме долга могут забрать квартиру или дом

В соответствии с новыми правилами, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 50 минимальных заработных плат, обращать взыскание на единственное жилье должника по общему правилу запрещено. В 2026 году этот порог составляет 432 350 грн. Таким образом, речь идет не о любой задолженности за коммунальные услуги, а о значительной сумме долга, по которой уже осуществляется принудительное исполнение решения.

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Важно понимать, что даже превышение установленного порога не означает автоматической потери квартиры или дома. Для этого необходимы предусмотренные законодательством основания и соблюдение процедуры исполнительного производства. Сам факт того, что человек длительное время не оплачивает коммунальные услуги, не означает, что его жилье сразу выставят на продажу.

Кроме того, законодательство предусматривает отдельные правила для разных видов имущества и обязательств. В частности, ипотечное жилье может подпадать под специальные условия взыскания, поэтому общую защиту единственного жилья не следует воспринимать как абсолютный запрет на его реализацию при любых обстоятельствах.

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Сколько лет нужно не платить за коммуналку, чтобы накопить такой долг

Чтобы оценить масштаб нового порога, можно рассмотреть условный пример. Если ежемесячные начисления за жилищно-коммунальные услуги составляют 6 тыс. грн, для накопления долга в размере 432 350 грн потребуется примерно шесть лет полного отсутствия оплаты.

Однако это лишь математический расчет. Он не учитывает возможных изменений тарифов, пени или других начислений, платежей, которые человек мог вносить в течение этого периода, а также особенностей расчета задолженности в конкретном деле.

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Именно поэтому в Министерстве юстиции считают, что случаи, когда единственное жилье может оказаться под угрозой из-за коммунальных долгов, будут единичными. В то же время даже при относительно небольшой задолженности граждане могут столкнуться с судебным разбирательством или другими предусмотренными законом мерами взыскания.

Какие дополнительные гарантии предусмотрены для военнослужащих

Закон № 4833-IX также устанавливает дополнительные гарантии для военнослужащих. На время военного положения и в течение года после его завершения предусмотрен запрет на обращение взыскания на единственное жилье военнослужащих независимо от суммы долга, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

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В частности, отдельные правила могут применяться к имуществу, переданному в ипотеку, а также к обязательствам по возмещению ущерба, причиненного уголовным правонарушением. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно учитывать вид долга, правовой статус недвижимости и предусмотренные законом исключения.

Отдельные гарантии касаются и людей, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях. Законодательство предусматривает специальные механизмы защиты таких должников на период военного положения, в частности в отношении арестов имущества и средств в соответствующих исполнительных производствах, а также сведений в Едином реестре должников. Применение этих положений зависит от установленных законом условий.

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Что будет с долгами за коммуналку после изменений

Повышение порога не отменяет обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Если потребитель накапливает задолженность, поставщики могут требовать ее погашения, обращаться в суд и инициировать исполнительное производство при наличии законных оснований.

В то же время взыскание не обязательно будет осуществляться за счет недвижимости. В зависимости от обстоятельств дела исполнители могут применять предусмотренные законодательством меры в отношении средств на банковских счетах, доходов и другого имущества должника.

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С 23 октября 2026 года также заработал механизм автоматизированного снятия арестов с банковских счетов после полного погашения долга при условиях, определенных законом. Он касается исполнительных производств, в которых сумма взыскания не превышает 10 минимальных заработных плат – 86 470 грн в 2026 году.

По данным Министерства юстиции, на октябрь 2026 года 92% открытых исполнительных производств имели сумму взыскания, не превышавшую этот порог. Это свидетельствует о том, что механизм автоматизированного снятия арестов потенциально касается значительной части производств, однако его применение зависит от выполнения требований, определенных законом. Законодательные изменения также связаны с выполнением Украиной индикатора по совершенствованию исполнения судебных решений в рамках европейской программы Ukraine Facility.

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Сколько украинцы задолжали за коммунальные услуги

Несмотря на повышение порога защиты единственного жилья, общий объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги остается значительным. Согласно данным статистики за второй квартал 2026 года, население Украины оплатило коммунальные услуги на 67,1 млрд грн, тогда как начисления составили 53,5 млрд грн.

В то же время по состоянию на 30 июня общая задолженность за соответствующие услуги достигла 104,2 млрд грн. Наибольшие суммы долгов приходились на такие категории:

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тепловая энергия и горячая вода – 33,8 млрд грн;

поставка и распределение природного газа – 29,1 млрд грн;

поставка и распределение электроэнергии – 17,3 млрд грн;

централизованное водоснабжение и водоотведение – 10,5 млрд грн;

управление многоквартирными домами – 10,1 млрд грн;

управление бытовыми отходами – 3,4 млрд грн.

Таким образом, повышение порога до 432 350 грн усиливает защиту единственного жилья от принудительного взыскания по общему правилу, но не освобождает граждан от необходимости оплачивать коммунальные услуги и исполнять судебные решения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине субсидию могут не назначить, если человек имеет просроченную более чем на три месяца задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 грн, но это не означает, что он окончательно утратил право на помощь. Чтобы повторно обратиться за выплатами, можно погасить задолженность, заключить договор о ее реструктуризации или оспорить долг в суде.