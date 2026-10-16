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Бизнес в Украине может сэкономить миллионы евро: в НБУ раскрыли последствия важной реформы

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Иллюстрация — евро
Что даст интеграция Украины в SEPA и что это такое. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash

Европейский Союз и Всемирный банк ожидают от Украины интеграции в Единую зону платежей в евро (SEPA). Это не только разблокирует жизненно необходимую международную помощь, но и позволит украинскому бизнесу сэкономить сотни миллионов гривен.

Об этом в видеоподкасте "Следи за деньгами" заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Он подчеркнул, что присоединение к SEPA откроет бизнесу доступ к рынку с 500 миллионами потребителей в более чем 40 странах Европы.

Что даст украинцам SEPA

Другие страны уже ощутили значительный экономический эффект от внедрения SEPA, отметил Пышный. В частности, он привёл пример Черногории и Молдовы.

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Черногории

В течение 8 месяцев после запуска системы стоимость переводов резко снизилась из-за сокращения расходов поставщиков платежных услуг:

  • для платежей до 200 евро — снизились с 74 евро до нуля;
  • для платежей до 20 000 евро — снизились с 199 евро до нуля;

Молдова

За 5 месяцев после присоединения страны к SEPA базовая минимальная стоимость одного перевода в евро снизилась с 20 евро до 1,26 евро.

Время поджимает

Пишный подчеркнул, что у Украины ограниченное время для адаптации законодательства. Чтобы подать заявки на вступление в конце 2026 года, в Верховной Раде должен быть срочно принят профильный законопроект № 14327-д.

К тому же это необходимо сделать до вступления в силу новой, более жесткой AML-директивы ЕС по борьбе с отмыванием средств, которая существенно повысит требования к Украине и может отложить процесс присоединения на неопределенный срок. В противном случае требования Европейского платежного совета существенно ужесточатся, и вступление Украины может затянуться на годы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, присоединение к SEPA является частью евроинтеграционных обязательств Украины и одним из пунктов сотрудничества с международными партнерами. В то же время законопроект № 14327-д только готовится к голосованию в первом чтении.

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