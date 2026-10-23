Беженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Иногда это срабатывает": Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и Россию"Иногда это срабатывает": Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и РоссиюКонец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". ФотоКонец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". ФотоПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер ФинляндииПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер ФинляндииКак выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. ФотоКак выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. ФотоКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбыКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбыВо Франции зафиксировали первое в мире заражение человека вирусом Шамонда: чем он опасен и как передаетсяВо Франции зафиксировали первое в мире заражение человека вирусом Шамонда: чем он опасен и как передаетсяЖизнь в Украине после победы. Режиссер Валентин Васянович, заявивший о себе всему миру, рассказал о будущем, к которому мы не готовыЖизнь в Украине после победы. Режиссер Валентин Васянович, заявивший о себе всему миру, рассказал о будущем, к которому мы не готовыВ Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работыВ Антарктиде ищут работников для подсчета пингвинов: сколько платят и какие условия работыИллюстративное фото. Женщина с деньгамиМогут быть большие потери денег: Львы, вас ждут большие проблеми, а Рыб долгожданный отдых – гороскоп на 23 октября для всех"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с Трампом"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с Трампом

Беженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
24
Иллюстрация - женщина с флажком Украины
В Австрии упростили механизм легализации беженцев из Украины. Источник: Freepik

Правительство Австрии расширило возможности для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство (ВНЖ). С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды разрешений в соответствии с общим законом о проживании и пребывании (NAG).

Соответствующие изменения внесены в правительственное постановление о временной защите, которое было принято и опубликовано Кабинетом министров Австрии. Ранее для украинских беженцев существовал только механизм перехода на RWR+ (Rot-Weiß-Rot – Karte plus), связанный со строгими требованиями в отношении 12 месяцев официальной работы и социального страхования.

Доступные для украинцев виды на жительство

В зависимости от личной ситуации украинцы отныне могут претендовать на следующие статусы по закону NAG:

Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
7,1 т.
Кравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ Кропиву
7,1 т.
Кравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ Кропиву
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
1,5 т.
В стране ЕС хотят переписать правила выплат: для кого из украинских беженцев готовят изменения
1,5 т.
В стране ЕС хотят переписать правила выплат: для кого из украинских беженцев готовят изменения
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
612
В Украине переписали правила для ВПЛ: что будет со старыми документами и выплатами
612
В Украине переписали правила для ВПЛ: что будет со старыми документами и выплатами
  • Rot-Weiß-Rot – Karte (квалифицированная работа);
  • Rot-Weiß-Rot – Karte plus (свободный доступ к рынку труда);
  • Blaue Karte EU (для высококвалифицированных специалистов);
  • вид на жительство в связи с воссоединением семьи или по другим основаниям.

Главные процедурные изменения

  • Подача заяв внутри страны

Заявителям больше не нужно выезжать из Австрии, чтобы подать первичное заявление на ВНЖ. Оформление осуществляется непосредственно по месту пребывания.

  • Зачет стажа для ПМЖ (Daueraufenthalt – EU)

Период законного пребывания в Австрии на основании временной защиты непосредственно перед получением нового вида на жительство будет полностью засчитываться в общий 5-летний срок, необходимый для последующего получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

  • Защита права на пребывание

Письменный отказ от временной защиты вступает в силу только после фактического изготовления и выдачи нового вида на жительство. Если заявление еще рассматривается, а срок защиты истекает, человек легально находится в стране до принятия окончательного решения.

Требования к заявителям

Само по себе подача ходатайства не гарантирует автоматического предоставления ВНЖ. Претенденты должны полностью соответствовать критериям выбранной категории NAG, в частности:

  • наличие финансовых средств для проживания (в 2026 году это не менее 1308,39 евро/мес для одного человека или 2 064,12 евро для супругов);
  • наличие полноценного договора аренды/документов о собственности и медицинской страховки;
  • подтверждение квалификации и знания немецкого языка на соответствующем уровне (согласно требованиям конкретной категории).

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе (ЕС) продолжает расти число украинцев с временной защитой – в августе 2026 года их стало больше на 0,1%. В то же время десятки тысяч украинцев в Польше, Финляндии и Франции потеряли этот статус, тогда как в Германии, Румынии и Чехии число беженцев продолжило увеличиваться.

Похожие темы
Украинцы за границейВыплаты и документыАвстриябеженцы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники