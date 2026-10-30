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Беженцам из Украины хотят упростить легализацию в стране ЕС: за какие изменения проголосовал парламент

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
876
Иллюстрация – женщина с флагом Украины
Временную защиту украинцев в Болгарии продолжили. Источник: Freepik

Беженцам из Украины в Латвии хотят разрешить подавать заявление на получение разрешения на постоянное проживание уже с марта 2027 года. Среди условий, которые нужно будет выполнить, – пятилетнее непрерывное пребывание в стране и языковой экзамен.

Сейм Латвии уже поддержал соответствующую поправку к Закону о поддержке гражданских лиц Украины в первом чтении, сообщили в Министерстве юстиции страны. Эта поправка направлена на отмену запрета на выдачу вида на постоянное проживание лицам с временной защитой.

"Важно, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, знали, какие у них есть возможности в будущем. Многие украинские гражданские лица уже несколько лет работают и воспитывают детей в Латвии. С помощью этих изменений мы хотим дать им возможность построить стабильную жизнь в Латвии, одновременно установив четкие требования для получения вида на постоянное проживание", – отметил министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтен.

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Какие изменения предлагают

Авторы предложения предлагают изменения только для граждан Украины, имеющих временную защиту в Латвии. Заявители должны будут соответствовать строгим критериям:

  • непрерывное проживание в Латвии в течение 5 лет – в этот срок засчитывается время пребывания по долгосрочной визе или временному виду на жительство;
  • языковой и интеграционный экзамен – обязательное знание латышского языка и успешное прохождение курса по истории и культуре Латвии;
  • взрослые лица должны иметь доход не ниже минимальной зарплаты (780 евро брутто), а на ребенка – не менее 30% минимальной зарплаты (234 евро), но для льготных категорий (одинокие родители, пенсионеры, лица с инвалидностью) этот порог будет смягчен;

В то же время военнообязанные мужчины должны будут предоставить справку от компетентных органов Украины об освобождении от призыва во время мобилизации.

Юридические особенности

  • Документ предоставляет именно вид на постоянное проживание в Латвии, но не дает статуса постоянного резидента Европейского Союза.
  • Выдачей и перерегистрацией разрешения (каждые 5 лет) будет заниматься Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
  • Чтобы окончательно вступить в силу, законопроект должен пройти следующие чтения в Сейме Латвии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Австрии расширило возможности для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство. С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды видов на жительство в соответствии с общим законом о проживании и пребывании.

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