Беженцев из Украины массово выселяют из бесплатного жилья в стране ЕС: стали известны последствия

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Впервые увидела газовую плиту: россиянка из Сибири поделилась впечатлениями от жизни в оккупированном Донецке. ВидеоВпервые увидела газовую плиту: россиянка из Сибири поделилась впечатлениями от жизни в оккупированном Донецке. ВидеоВСУ отминусовали еще 1390 оккупантов и сожгли больше полусотни артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1390 оккупантов и сожгли больше полусотни артсистем: данные ГенштабаОт начала разработки до первых сбитий – всего месяц: Федоров показал новый перехватчик реактивных дронов. ВидеоОт начала разработки до первых сбитий – всего месяц: Федоров показал новый перехватчик реактивных дронов. ВидеоНа Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского "Шахеда". ФотоНа Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского "Шахеда". ФотоИллюстрация. ГороскопБурный и конфликтный день для всех: Львы, не принимайте решений под влиянием эмоций, а Скорпионам лучше отдохнуть – гороскоп на 13 октября"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания России"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания РоссииУмерла звезда сериала "Во все тяжкие": подозревают самоубийство. ФотоУмерла звезда сериала "Во все тяжкие": подозревают самоубийство. ФотоДональд Трамп"Путин больше заинтересован в заключении мира": Трамп заявил, что нарушения энергетического перемирия имели место с обеих сторон. ВидеоВМС Франции задержали в Индийском океане танкер теневого флота РФ: Макрон рассказал подробности. ВидеоВМС Франции задержали в Индийском океане танкер теневого флота РФ: Макрон рассказал подробности. Видео"Надеюсь, у него все будет хорошо". Слава Демин озадачил заявлением о Стасе Шуринсе, который давно исчез с экранов"Надеюсь, у него все будет хорошо". Слава Демин озадачил заявлением о Стасе Шуринсе, который давно исчез с экранов

Беженцев из Украины массово выселяют из бесплатного жилья в стране ЕС: стали известны последствия

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 5,0 т.
Иллюстрация - женщина, закутанная во флаг Украины
Сколько средств выделяется в Ирландии на размещение беженцев из Украины. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/Philip Myrtorp

За последние два года объем помощи по расселению украинских беженцев в Ирландии сократился на полмиллиарда евро. Впрочем, это не привело к пагубным последствиям для самих украинцев — показатели бездомности среди них не выросли.

Об этом, как сообщает The Journal, заявил министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган. Он утверждает, что реформа общей системы международной защиты прошла "деликатно".

Так, если в 2024 году на проживание украинцев, находящихся под временной защитой, в Ирландии выделили 1,16 млрд евро, то в 2026-м — уже 606 млн евро. А на 2027 год запланировано лишь около 177 млн евро расходов по этой статье.

В то же время расходы на размещение других лиц, претендующих на международную защиту, тоже сократили, но не так кардинально: с 1,27 млрд евро в 2025 году до чуть менее 1 млрд евро в 2027-м.

Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
icon 1,1 т.
Украинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась сумма
icon 1,1 т.
Украинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась сумма
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 9,8 т.
Касается каждого украинца в ЕС: банки могут начать новые жесткие проверки
icon 9,8 т.
Касается каждого украинца в ЕС: банки могут начать новые жесткие проверки
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 5,1 т.
В Украине отменили важное правило для водителей: какие категории теперь будут открывать по-новому
icon 5,1 т.
В Украине отменили важное правило для водителей: какие категории теперь будут открывать по-новому

"Сокращение расходов было достигнуто благодаря непростым реформам, которые мы внедрили, однако они проводились деликатно и методично. И я рад сказать, что это не привело к тому, чего некоторые люди опасались — к бездомности среди украинцев", — подчеркнул О’Каллаган.

Младший министр по вопросам миграции Колум Брофи добавил, что сокращение помощи "ни в коей мере не вызвало трудностей для украинской общины", и назвал украинцев "хорошо интегрированными" в Ирландии. Он также отметил, что в следующем году будет запущен ряд программ для поддержки тех украинцев, которые выразят желание вернуться на родину.

Согласно данным Евростата, по состоянию на конец августа в Ирландии по программе временной защиты проживало более 120 тыс. украинцев. С этого года правительство инициировало реформу, в рамках которой беженцев выселят из бесплатного жилья.

Кроме того, в конце марта 2027 года в стране полностью прекратят выплату помощи за предоставление жилья (ARP) частным принимающим семьям, которые в настоящее время обеспечивают крышей над головой около 40 тыс. украинских беженцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Ирландии могут пересмотреть правила натурализации иностранцев, что существенно удлинит путь украинцев со статусом временной защиты к получению гражданства. Правительство страны предлагает ужесточить требования для получения паспорта — в частности, продлив срок проживания до 8 лет, введя экзамены на знание языка и истории страны, а также финансовые проверки.

Похожие темы
Аренда жильяУкраинцы за границейбеженцыжильенедвижимостьИрландия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться