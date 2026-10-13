Беженцев из Украины массово выселяют из бесплатного жилья в стране ЕС: стали известны последствия

За последние два года объем помощи по расселению украинских беженцев в Ирландии сократился на полмиллиарда евро. Впрочем, это не привело к пагубным последствиям для самих украинцев — показатели бездомности среди них не выросли.

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Об этом, как сообщает The Journal, заявил министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган. Он утверждает, что реформа общей системы международной защиты прошла "деликатно".

Так, если в 2024 году на проживание украинцев, находящихся под временной защитой, в Ирландии выделили 1,16 млрд евро, то в 2026-м — уже 606 млн евро. А на 2027 год запланировано лишь около 177 млн евро расходов по этой статье.

В то же время расходы на размещение других лиц, претендующих на международную защиту, тоже сократили, но не так кардинально: с 1,27 млрд евро в 2025 году до чуть менее 1 млрд евро в 2027-м.

"Сокращение расходов было достигнуто благодаря непростым реформам, которые мы внедрили, однако они проводились деликатно и методично. И я рад сказать, что это не привело к тому, чего некоторые люди опасались — к бездомности среди украинцев", — подчеркнул О’Каллаган.

Младший министр по вопросам миграции Колум Брофи добавил, что сокращение помощи "ни в коей мере не вызвало трудностей для украинской общины", и назвал украинцев "хорошо интегрированными" в Ирландии. Он также отметил, что в следующем году будет запущен ряд программ для поддержки тех украинцев, которые выразят желание вернуться на родину.

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Согласно данным Евростата, по состоянию на конец августа в Ирландии по программе временной защиты проживало более 120 тыс. украинцев. С этого года правительство инициировало реформу, в рамках которой беженцев выселят из бесплатного жилья.

Кроме того, в конце марта 2027 года в стране полностью прекратят выплату помощи за предоставление жилья (ARP) частным принимающим семьям, которые в настоящее время обеспечивают крышей над головой около 40 тыс. украинских беженцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Ирландии могут пересмотреть правила натурализации иностранцев, что существенно удлинит путь украинцев со статусом временной защиты к получению гражданства. Правительство страны предлагает ужесточить требования для получения паспорта — в частности, продлив срок проживания до 8 лет, введя экзамены на знание языка и истории страны, а также финансовые проверки.

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