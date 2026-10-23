Банки в Украине блокируют клиентов за переводы с карты на карту: какие операции могут вызвать проблемы

Перевод средств между банковскими картами с юридической точки зрения всегда имеет определенную правовую природу: дарение, заем, содержание или оплата товаров и услуг. Именно от этого зависят налоговые последствия, необходимость подачи декларации и риски блокировки счетов со стороны финансового мониторинга.

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Об этом сообщает Finance.ua. Адвокат Мария Конрадий объяснила ключевые юридические тонкости различных видов частных переводов и меры безопасности при их осуществлении.

Переводы между родственниками

Денежная помощь без обязанности возврата расценивается законом как дарение. Для родственников первой и второй степени родства (родители, муж/жена, дети, братья/сестры, дедушки/бабушки, внуки) действует нулевая ставка налогообложения.

Это означает, что в таких случаях военный сбор не взимается, а декларация о доходах не подается (при условии, что даритель является резидентом Украины). Но есть и исключения.

Гражданский брак

Совместное проживание одной семьей без официальной регистрации не дает права на нулевую ставку. Подарок будет рассматриваться как "другой доход" и облагаться налогом на общих основаниях.

Даритель-нерезидент

Если деньги переводит лицо из-за границы, ставка составляет 18% НДФЛ. В таком случае адвокат советует оформлять переводы как алименты (содержание родителей или детей), которые не облагаются налогом независимо от резидентства.

Подарки от друзей и посторонних лиц

Друзья, зятья, невестки, отчимы и мачехи по закону не относятся к близкому кругу родственников. Подарки от них подлежат обязательному налогообложению.

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Поэтому получатель обязан включить сумму в годовую декларацию и уплатить 5% НДФЛ + 5% военного сбора (по нотариально удостоверенному договору дарения) или 18% НДФЛ + 5% ВЗ (если налоговая квалифицирует это как "иной доход" без документального подтверждения).

Также следует учитывать, что на денежные подарки от физических лиц не распространяется необлагаемый лимит (25% от минимальной зарплаты). Поэтому облагается налогом вся сумма.

А договор дарения валютных ценностей между физлицами на сумму свыше 850 грн (50 необлагаемых минимумов) требует письменной формы и нотариального удостоверения.

Главные истории дня

Возврат долга

Возврат займа не считается доходом и не облагается налогом. Впрочем, юридический факт предоставления займа необходимо подтвердить документально.

Ранее Верховный Суд подтвердил, что факт передачи денег удостоверяет письменная расписка или договор займа (письменная форма обязательна для сумм от 170 грн). А

Надпись "возврат долга" в банковском приложении не является для налоговых органов доказательством заключения договора займа. Без расписки или выписки о первоначальной выдаче средств налоговая может признать поступление налогооблагаемым доходом (18% + 5%).

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Полученные проценты по займу являются пассивным доходом и облагаются налогом по ставке 18%. А если кредитор простил долг на сумму свыше 161,75 грн (в 2026 году), у должника возникает обязанность уплатить налог с этой суммы.

Систематические переводы за товары и услуги

Наибольшие финансовые и юридические риски связаны с регулярными поступлениями от многих разных лиц.

"Если человек систематически продает товары в течение длительного времени, чтобы получать прибыль, он должен официально зарегистрироваться в качестве субъекта хозяйствования. А продажа собственного подержанного имущества, личных вещей не является основанием для финансовой или административной ответственности", – подчеркивает Мария Конрадий.

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Последствия незарегистрированной предпринимательской деятельности

Доначисление налогов по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора .

. Штраф от 17 000 до 34 000 грн с возможной конфискацией вырученных средств (ст. 164 КУоАП).

с возможной конфискацией вырученных средств (ст. 164 КУоАП). Нарушение Инструкции НБУ № 162, которая прямо запрещает использовать личные карты для бизнеса, что дает банку основания для закрытия счетов.

Что на самом деле проверяет банк

Автоматический контроль всех переводов от 400 тыс. гривен – это миф: эта сумма является лишь пороговым ориентиром при наличии сопутствующих рисков (наличные, переводы из-за границы, лица, являющиеся ПЭП). Финансовый мониторинг банка может заблокировать операцию на любую сумму, если она не соответствует финансовому профилю клиента.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября 2026 года Ощадбанк повысит до 150 грн стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты, поэтому новый тариф не коснется автоматически всех владельцев банковских карт. Чтобы избежать неожиданных расходов, клиентам стоит проверить давно не используемые счета и уточнить в банке условия начисления комиссии.

Факторы повышенного внимания финмониторинга

Массовые поступления от разных отправителей.

Несоответствие объемов операций официально задекларированным доходам.

Временные транзитные схемы (мгновенное снятие или дальнейший перевод).

Значительные объемы внесения наличных.

Правоохранительные и налоговые органы не имеют автоматического доступа к выпискам по счетам. По общему правилу, банк предоставляет ГНС только информацию о наличии счетов. Движение средств и выписки раскрываются преимущественно по решению суда при условии обоснования такой необходимости.

Перечень документов для защиты переводов

Во избежание блокировок адвокат советует заранее сохранять подтверждающие документы:

свидетельства о рождении/браке;

нотариально заверенные договоры дарения;

расписки о займе;

справки об официальных доходах (ОК-5/ОК-7);

декларации и договоры купли-продажи имущества.