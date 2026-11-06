Банки готовят новые проценты по депозитам: сколько реально могут заработать украинцы

Украинские банки готовятся пересмотреть ставки по гривневым депозитам после того, как Национальный банк (НБУ) повысил учетную ставку до 16,5% годовых. Вероятнее всего, изменения затронут в первую очередь вклады на три-шесть месяцев. По максимальным предложениям депозит на 100 тыс. грн может принести вкладчику после уплаты налогов от 3311 грн за три месяца до 13 475 грн за год.

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Такой прогноз озвучил OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По его словам, ставки будут расти неравномерно:

банки не будут пересматривать всю депозитную линейку одновременно ;

; часть учреждений может повысить доходность отдельных вкладов, чтобы привлечь больше средств населения.

Решение НБУ о повышении учетной ставки на 0,5 процентного пункта – до 16,5% – вступило в силу 30 октября. Регулятор объяснил его усилением ценового давления. Согласно прогнозу Нацбанка, ставка может оставаться на этом уровне до второго квартала 2027 года.

"Последовательное повышение учетной ставки создает предпосылки для постепенного роста доходности депозитов. Однако вряд ли речь пойдет об одновременном пересмотре всей депозитной линейки. Наибольшую активность мы ожидаем в сегменте вкладов на 3–6 месяцев", – пояснил Замотаев.

По его оценке, прежде всего ставки могут повысить банки, которые не изменили свои предложения после предыдущих решений регулятора. До конца 2026 года корректировка будет происходить постепенно, в зависимости от потребностей финучреждений в привлечении средств.

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Сколько можно заработать на депозите со 100 тысячами гривен

По расчетам банкира, по состоянию на конец октября средние ставки по гривневым вкладам составляли 14% годовых на три месяца, 14,5% – на шесть месяцев, около 15% – на девять месяцев и 14,3% – на год.

Максимальные предложения в зависимости от срока размещения достигали 17,2-17,5% годовых. Если разместить 100 тыс. грн и получить проценты в конце срока без капитализации, доход будет таким:

Срок депозита Средняя ставка Чистый доход Максимальная ставка Чистый доход 3 месяца 14% 2695 грн 17,2% 3311 грн 6 месяцев 14,5% 5583 грн 17,25% 6641 грн 9 месяцев 15% 8663 грн 17,07% 9858 грн 12 месяцев 14,3% 11 011 грн 17,5% 13 475 грн

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В расчетах учтено налогообложение процентного дохода: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Всего удерживается 23% начисленных процентов. Поэтому, например, по шестимесячному депозиту со ставкой 17,25% вкладчик получит не 8625 грн, а примерно 6641 грн чистого дохода.

Это ориентировочные суммы: фактический результат будет зависеть от количества дней в периоде, условий конкретного депозита, способа начисления процентов и возможности капитализации. Максимальные ставки также могут быть доступны только при специальных условиях – например, для новых средств или во время акций.

Перекроет ли депозит инфляцию

Оценивать доходность вклада стоит с учетом роста цен. По данным Нацбанка, в сентябре 2026 года годовая инфляция ускорилась до 10%. В октябрьском прогнозе регулятор повысил ожидания по инфляции на конец года до 12,5%, а на 2027 год – до 7,3%.

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В то же время НБУ ожидает постепенного замедления инфляции в течение 2027 года. Согласно обновленной прогнозной траектории, в первом квартале она может составить 11,7% в годовом выражении, во втором – 11,5%.

После уплаты налогов средние ставки 14-14,5% годовых обеспечивают около 10,8-11,2% чистого дохода в годовом выражении. При максимальных ставках 17,2-17,25% этот показатель составляет примерно 13,2-13,3%.

Однако эти цифры нельзя автоматически считать реальной доходностью депозита. Для этого нужно сравнивать чистый процентный доход с изменением цен за тот же период. Если инфляция окажется выше чистой доходности вклада, покупательная способность полученных денег может снизиться.

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По прогнозу НБУ, учетная ставка будет оставаться на уровне 16,5% до второго квартала 2027 года. Замотаев считает, что это может поддерживать доходность гривневых депозитов в ближайшие месяцы, особенно если инфляционное давление будет постепенно ослабевать.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом украинцы активнее понесли деньги в банки. Депозиты граждан стабильно растут, а сами финучреждения ожидают дальнейшего притока средств и роста ставок.