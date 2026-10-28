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"АТБ" уже переписала цены на молоко и кефир: украинцев предупредили о зимнем подорожании

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
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Иллюстрация: молочные продукты в магазине
Какие продукты в супермаркетах могут резко подорожать. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В Украине уже выросли цены на отдельные молочные продукты в супермаркетах "АТБ", безлактозное молоко "Галичина" подорожало до 69,40 грн, молоко "Ферма" – до 68,50 грн, а кефир "Молокія" – до 71,70 грн за упаковку. В то же время зимой подорожание продуктов может усилиться, молочная продукция способна прибавить в цене более 25% из-за подорожания кормов, ветеринарных препаратов, электроэнергии и топлива для генераторов.

О возможном подорожании продуктов сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире медиа. По его оценке, зимой на цены будут влиять увеличение производственных затрат, более дорогая логистика и дополнительные расходы предприятий на электроэнергию и топливо для генераторов во время отключений света.

Как изменились цены на молоко и кефир в "АТБ"

Молочная продукция уже демонстрирует заметные колебания цен. По данным мониторинга OBOZ.UA стоимости основных продуктов питания, в крупных торговых сетях некоторые позиции с конца сентября подорожали примерно на 15%. В то же время динамика зависит от конкретного товара и магазина. В "АТБ", в частности, изменилась стоимость нескольких популярных молочных продуктов:

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Сколько стоят молочные продукты в супермаркетах

Сколько стоят молочные продукты в супермаркетах. Источник: "Сільпо"

  • безлактозное молоко "Галичина", 2,5% жирности, 870 г – цена выросла с 65,90 до 69,40 грн;
  • пастеризованное молоко "Ферма", 2,5% жирности, 840 г – подорожало с 65,20 до 68,50 грн;
  • густой кефир "Молокія", 2,5%, 870 г – цена увеличилась с 67,90 до 71,70 грн.

Таким образом, согласно приведенным данным, безлактозное молоко "Галичина" подорожало на 3,50 грн, молоко "Ферма" – на 3,30 грн, а кефир "Молокія" – на 3,80 грн. Однако фактическая сумма, которую придется заплатить на кассе, может быть ниже благодаря акционным предложениям.

Почему стоимость продуктов может резко вырасти

Почему стоимость продуктов может резко вырасти. Источник: "АТБ"

Например, кефир "Молокія" в АТБ предлагали за 57,90 грн вместо 71,70 грн – со скидкой 19%. Сравнивая цены, стоит учитывать не только акционную стоимость, но и обычную цену товара. Скидка может временно смягчать подорожание, однако сама по себе не означает, что прежняя цена вернулась.

Почему молочные продукты могут подорожать более чем на 25%

По прогнозу Марчука, наибольшие риски зимой связаны именно с молочной отраслью. Эксперт объясняет это ростом себестоимости производства, которое постепенно влияет и на розничные цены.

Один из ключевых факторов – корма для животных. Их стоимость влияет на расходы хозяйств, которые содержат скот и производят молоко. Дополнительную финансовую нагрузку создают ветеринарные препараты и энергоносители, необходимые для надлежащей работы ферм и перерабатывающих предприятий.

Важной проблемой остаются и перебои с электроснабжением. Чтобы не останавливать производство, предприятиям приходится использовать генераторы и закупать топливо. В результате к себестоимости добавляются расходы, которых при стабильном электроснабжении могло бы не быть или которые были бы значительно меньше.

"Молочная продукция в том числе подорожает – за счет роста себестоимости, из-за кормовой базы, дороговизны ветеринарных препаратов и использования энергоносителей. Она может подорожать более чем на 25%", – объяснил Марчук.

Чего ждать от цен зимой

По оценке Марчука, подорожание разных категорий продуктов может существенно различаться: для одних товаров оно составит около 10%, для других может быть значительно выше. Наибольшее беспокойство вызывает молочная продукция, но риски не ограничиваются ею.

Отдельно эксперт обращает внимание на свинину. На ее стоимость может повлиять сокращение поголовья животных, которое способно отразиться на предложении мяса. Если производство будет сокращаться, это создаст дополнительное давление на цены.

В целом зимнее подорожание может быть связано не с одним фактором, а с одновременным увеличением расходов на разных этапах продовольственной цепочки – от содержания животных и переработки до транспортировки и продажи товаров в магазинах. Для покупателей это означает, что стоит внимательнее следить за ценами на привычные продукты и сравнивать предложения разных торговых сетей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно подорожали фасованные яйца. Сейчас их продают в среднем примерно по 82 грн/десяток, что, в зависимости от марки, на 5,6-12,2 грн выше, чем было в сентябре. В то же время в отдельных супермаркетах можно встретить и значительно более высокие цены – например, в АТБ они стоят до 85,3 грн/десяток.

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