81-летний пенсионер владеет огромным поместьем под Киевом и бизнес-империей: его сын – генерал таможни времен Януковича
В облюбованном поколениями властной, правоохранительной и судебной элиты Украины поселке Козин под Киевом на 5 земельных участках расположен особняк площадью более 1000 "квадратов". Он принадлежит 81-летнему пенсионеру Анатолию Атаманюку. Который, по данным открытых реестров, также владеет ООО "Позняки Груп", является бенефициаром инвестфонда "ЗУРІ", а также владельцем недавно созданной "Арсенальна Груп".
Компании эти непростые: например, активы "Позняки Груп" за 2025 год выросли более чем в семь раз. А уставный капитал новой компании Атаманюка составляет более 105 млн грн. У фонда "ЗУРІ" активов на 257,4 млн грн. Сам Атаманюк, как предполагают в медиа, приходится отцом Юрию Атаманюку – генерал-майору налоговой милиции времен президентства Виктора Януковича. Тому самому, который публично заявлял, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко "лучше, чем все наши шесть президентов вместе взятые".
О том, какой империей недвижимости владеют Атаманюки, сколько денег "крутится" в их бизнесе и как они используют вероятную жену генерала – в материале OBOZ.UA.
Элитная недвижимость в элитном Козине
Одна из наиболее заметных частей активов Атаманюка – недвижимость в Козине. По данным Государственного реестра вещных прав, пенсионер-бизнесмен в 2020 году приобрел у товарищества индивидуальных застройщиков "Обрий-К" недвижимость на 5 земельных участках. В частности:
- 1 сентября 2020 года на него оформили жилой дом площадью 721,3 кв.м.
- В октябре того же года – еще 2 дома площадью 285 и 121,7 кв.м.
Три дома вместе – это 1128 кв.м недвижимости. При этом, по данным Telegraf, усадебный комплекс расположен недалеко от реки Козинка и имеет собственный причал. А в документах на жилье площадью 285 кв.м также указаны бассейн, хозяйственный блок и погреб. Так что Атаманюк живет со вкусом.
"Империя" столичной недвижимости
Впрочем, козинские усадьбы – далеко не единственная недвижимость предполагаемого отца экс-генерала. По данным открытых реестров, Анатолию Атаманюку принадлежит ряд коммерческих объектов в Киеве. Среди них – комплекс помещений общей площадью около 1000 кв. м на улице Григория Гуляницкого. Кроме того, в материалах об имуществе Атаманюка также фигурирует доля в недвижимости на улице Академика Вильямса.
Параллельно – недвижимость, оформленная на родственников. Так, на Елену Атаманюк, которая фигурирует в расследованиях как жена Юрия Атаманюка, оформлены две квартиры в самом центре Киева – на бульваре Тараса Шевченко. Площадь этих квартир составляет 126,6 и 252,5 кв.м. В собственность она получила их 28 сентября 2022 года – по договорам дарения.
Кроме киевских квартир, Елена Атаманюк также владеет домом с земельным участком площадью 0,1027 га в Крюковщине под Киевом. Также в совместной собственности с Юрием и Анатолием Атаманюками у нее, помимо прочего, есть:
- Земельный участок на улице Академика Вильямса.
- 2 гаража в Киеве.
- 5 объектов недвижимости в Винницкой области.
Сам бывший налоговый генерал Юрий Атаманюк владеет 3-комнатной квартирой площадью 104 кв.м и нежилыми помещениями площадью 72,2 кв.м в Киеве. Еще один объект – домовладение в селе Вишеньки в Киевской области.
Впрочем, не одной недвижимостью. Помимо большого количества элитного жилья Атаманюки владеют также люксовыми автомобилями, цены на которые переваливают за несколько миллионов. В частности, в начале 2026 года:
- На Юрия был оформлен Toyota Land Cruiser 2025 г. в.
- На Елену Атаманюк – Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2022 г. в.
Огромный бизнес семьи "таможенного генерала"
Пока Юрий Атаманюк строил карьеру на таможне, его семья, похоже, не теряла времени и создавала собственную бизнес-империю. Десятки миллионов гривен активов, многочисленные объекты недвижимости, инвестиционные фонды и компании со сложной структурой собственности – все это составляющие "семейного" бизнеса, в котором ключевые роли распределены между самим "таможенным генералом", приписываемом ему отцом и другими родственниками.
Анатолий Атаманюк – недвижимость и возможный офшор
Атаманюк-старший сконцентрировал в своих руках масштабный бизнес. Так, только по открытым данным, в его орбиту, среди прочих, входят:
- ООО "Позняки Груп".
Владелец и директор. По информации "Опендатабот", на предприятие, среди прочего, оформлены 6 объектов недвижимости в Киеве, объект в Ивано-Франковской области и земельный участок.
В то же время "Позняки Груп" демонстрирует выдающийся рост. Так, только с 2024-го по 2025 годы активы компании выросли примерно с 30,4 млн до 230,1 млн грн в 2025-м. Впрочем, примечательно, что отчетность компании не дает ответа, за счет каких именно операций произошел рост.
- Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "ЗУРІ".
Анатолий Атаманюк указан его конечным бенефициарным владельцем. За 2025 год фонд задекларировал около 257,4 млн грн активов, 27,6 млн грн дохода и 24,6 млн грн чистой прибыли.
При этом через "ЗУРІ" Атаманюк-старший имеет долю в других компаниях. В частности, фонду принадлежит 27,86% ООО "АНТ Инвест", 10,74% ООО "Константа Груп" и 10,18% ООО "АТЛ Девелопмент".
- "АНТ Инвест".
Крупнейшая доля в компании – 71,84% – принадлежит кипрской Pralior Holdings Limited (что может свидетельствовать об использовании офшорной компании для сокрытия конечных бенефициаров бизнеса), еще 27,86% – фонду "ЗУРІ". В реестровых данных конечным бенефициаром Pralior Holdings Limited указан Руслан Ворнику.
По данным расследователей StopCor, на "АНТ Инвест" оформлены 12 объектов недвижимости в Киеве и земельный участок.
- "Константа Груп".
В структуре собственности компании 89,21% принадлежит все той же Pralior Holdings Limited, 10,74% – фонду "ЗУРІ", еще 0,05% – Наталии Копанице.
- "Арсенальна Груп".
Компанию зарегистрировали 5 декабря 2025 года. Ее учредителем и владельцем в реестре указан Анатолий Атаманюк, уставный капитал – более 105,5 млн грн. Компания зарегистрирована в сфере аренды и эксплуатации недвижимости и уже имеет 1 объект в Киеве.
Юрий Атаманюк – таможенный генерал с разветвленным бизнесом
Сам "таможенный генерал" также ведет разветвленный бизнес. Он связан с рядом компаний – в частности:
- "Меблі Консалт".
В реестрах Юрий Атаманюк указан владельцем компании, а Анатолий Атаманюк – ее директором. Согласно финансовой отчетности за 2025 год, активы компании составляли около 48,7 млн грн.
В 2021 году "Меблі Консалт" приобрела на аукционе актив банка "Аркада" – нежилое здание площадью 1609,1 кв. м на улице Елизаветы Чавдар в Киеве. Цена превысила 60 млн грн грн.
- "Козак".
Компания на 100% принадлежит Юрию Атаманюку, ее директором указан Анатолий Атаманюк. За 2025 год предприятие задекларировало около 47,8 млн грн активов.
В 2026 году Хозяйственный суд города Киева вынес решение о взыскании с компании средств в пользу Киевской городской государственной администрации. По данным StopCor, сумма состояла из 584,1 тыс. грн основного долга, более 157 тыс. грн инфляционных потерь, более 52,5 тыс. грн трех процентов годовых и судебного сбора.
- "Ленд-Кепитал".
Компания на 100% принадлежит Юрию Атаманюку.
Елена Атаманюк – магнат столичной недвижимости
Свои фирмы есть и у Елены Атаманюк. Речь идет о:
- "Присадибное".
В реестровых данных Елена Атаманюк указана как 100%-ная владелица, конечный бенефициар и директор компании. Основной вид деятельности – покупка и продажа собственной недвижимости. За 2025 год компания задекларировала около 24,4 млн грн активов. Кроме того, на "Присадибное" оформлено 4 объекта недвижимости в Киеве.
- "АТЛ Девелопмент".
Елене Атаманюк принадлежит 89,82% компании, еще 10,18% – все тому же инвестиционному фонду "ЗУРІ". Основная деятельность предприятия связана с арендой и эксплуатацией недвижимости.
- "Издательство "А Беби".
По данным расследователей, Елена Атаманюк владеет 50% компании, еще 50% принадлежат Татьяне Боярской. На предприятие, по информации издания, оформлены три объекта недвижимости в Киеве.
Кроме того, к орбите Атаманюков относят и другие компании. В частности, "Риэлти Систем", ООО "Перспектива-Риэлти", ООО "Перспектива Проперти" и ООО "Лорен Буд".
Таможенник из системы Януковича, который любит Лукашенко
И во всей этой истории ключевым является именно имя Юрия Атаманюка. Оно, собственно, и объясняет, как его предположительно 81-летний отец стал таким успешным бизнесменом.
Бывший генерал-майор налоговой милиции сделал карьеру в системе Виктора Януковича – с 2010 по 2012 года он был заместителем начальника Главного управления налоговой милиции ГНС. После Революции достоинства он попал под люстрацию и получил запрет на государственную службу сроком на десять лет. Однако исчезновение из властных кабинетов не означало исчезновения из публичной жизни или утраты бизнес-интересов.
Еще до увольнения с государственной службы Атаманюк успел обзавестись элитной недвижимостью – в частности, журналисты Bihus.info рассказывали о его 600-метровом особняке в Романкове под Киевом. После люстрации Атаманюк начал регулярно появляться в эфирах "медведчуковских" телеканалов "112 Украина", где в основном распространял нарративы, созвучные российской пропаганде.
А еще восхищался Лукашенко. "Я считаю, что Лукашенко один – лучше, чем все наши шесть президентов вместе взятые", – говорил он на всю страну.
Впрочем, после потери прежних должностей и крупных телевизионных площадок он перебрался в собственный Telegram-канал и к публикациям на малоизвестных сайтах, где продолжает критиковать украинскую власть. А в начале полномасштабной войны в СМИ появились сообщения о попытке Атаманюка вывезти через Польшу родственников и около 3 млн долларов незадекларированной наличности.
OBOZ.UA продолжит исследовать происхождение состояния Атаманюков и возможные схемы, которые семья "провертывает" через свои компании. Продолжение следует.