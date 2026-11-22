В облюбованном поколениями властной, правоохранительной и судебной элиты Украины поселке Козин под Киевом на 5 земельных участках расположен особняк площадью более 1000 "квадратов". Он принадлежит 81-летнему пенсионеру Анатолию Атаманюку. Который, по данным открытых реестров, также владеет ООО "Позняки Груп", является бенефициаром инвестфонда "ЗУРІ", а также владельцем недавно созданной "Арсенальна Груп".

Видео дня

Компании эти непростые: например, активы "Позняки Груп" за 2025 год выросли более чем в семь раз. А уставный капитал новой компании Атаманюка составляет более 105 млн грн. У фонда "ЗУРІ" активов на 257,4 млн грн. Сам Атаманюк, как предполагают в медиа, приходится отцом Юрию Атаманюку – генерал-майору налоговой милиции времен президентства Виктора Януковича. Тому самому, который публично заявлял, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко "лучше, чем все наши шесть президентов вместе взятые".

О том, какой империей недвижимости владеют Атаманюки, сколько денег "крутится" в их бизнесе и как они используют вероятную жену генерала – в материале OBOZ.UA.

Элитная недвижимость в элитном Козине

Одна из наиболее заметных частей активов Атаманюка – недвижимость в Козине. По данным Государственного реестра вещных прав, пенсионер-бизнесмен в 2020 году приобрел у товарищества индивидуальных застройщиков "Обрий-К" недвижимость на 5 земельных участках. В частности:

1 сентября 2020 года на него оформили жилой дом площадью 721,3 кв.м .

. В октябре того же года – еще 2 дома площадью 285 и 121,7 кв.м.

РЕКЛАМА

Три дома вместе – это 1128 кв.м недвижимости. При этом, по данным Telegraf, усадебный комплекс расположен недалеко от реки Козинка и имеет собственный причал. А в документах на жилье площадью 285 кв.м также указаны бассейн, хозяйственный блок и погреб. Так что Атаманюк живет со вкусом.

"Империя" столичной недвижимости

Впрочем, козинские усадьбы – далеко не единственная недвижимость предполагаемого отца экс-генерала. По данным открытых реестров, Анатолию Атаманюку принадлежит ряд коммерческих объектов в Киеве. Среди них – комплекс помещений общей площадью около 1000 кв. м на улице Григория Гуляницкого. Кроме того, в материалах об имуществе Атаманюка также фигурирует доля в недвижимости на улице Академика Вильямса.

Главные истории дня

Параллельно – недвижимость, оформленная на родственников. Так, на Елену Атаманюк, которая фигурирует в расследованиях как жена Юрия Атаманюка, оформлены две квартиры в самом центре Киева – на бульваре Тараса Шевченко. Площадь этих квартир составляет 126,6 и 252,5 кв.м. В собственность она получила их 28 сентября 2022 года – по договорам дарения.

Кроме киевских квартир, Елена Атаманюк также владеет домом с земельным участком площадью 0,1027 га в Крюковщине под Киевом. Также в совместной собственности с Юрием и Анатолием Атаманюками у нее, помимо прочего, есть:

РЕКЛАМА

Земельный участок на улице Академика Вильямса.

2 гаража в Киеве.

5 объектов недвижимости в Винницкой области.

Сам бывший налоговый генерал Юрий Атаманюк владеет 3-комнатной квартирой площадью 104 кв.м и нежилыми помещениями площадью 72,2 кв.м в Киеве. Еще один объект – домовладение в селе Вишеньки в Киевской области.

Впрочем, не одной недвижимостью. Помимо большого количества элитного жилья Атаманюки владеют также люксовыми автомобилями, цены на которые переваливают за несколько миллионов. В частности, в начале 2026 года:

РЕКЛАМА

На Юрия был оформлен Toyota Land Cruiser 2025 г. в.

На Елену Атаманюк – Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2022 г. в.

Огромный бизнес семьи "таможенного генерала"

Пока Юрий Атаманюк строил карьеру на таможне, его семья, похоже, не теряла времени и создавала собственную бизнес-империю. Десятки миллионов гривен активов, многочисленные объекты недвижимости, инвестиционные фонды и компании со сложной структурой собственности – все это составляющие "семейного" бизнеса, в котором ключевые роли распределены между самим "таможенным генералом", приписываемом ему отцом и другими родственниками.

РЕКЛАМА

Анатолий Атаманюк – недвижимость и возможный офшор

Атаманюк-старший сконцентрировал в своих руках масштабный бизнес. Так, только по открытым данным, в его орбиту, среди прочих, входят:

ООО "Позняки Груп".

Владелец и директор. По информации "Опендатабот", на предприятие, среди прочего, оформлены 6 объектов недвижимости в Киеве, объект в Ивано-Франковской области и земельный участок.

В то же время "Позняки Груп" демонстрирует выдающийся рост. Так, только с 2024-го по 2025 годы активы компании выросли примерно с 30,4 млн до 230,1 млн грн в 2025-м. Впрочем, примечательно, что отчетность компании не дает ответа, за счет каких именно операций произошел рост.

РЕКЛАМА

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "ЗУРІ".

Анатолий Атаманюк указан его конечным бенефициарным владельцем. За 2025 год фонд задекларировал около 257,4 млн грн активов, 27,6 млн грн дохода и 24,6 млн грн чистой прибыли.

При этом через "ЗУРІ" Атаманюк-старший имеет долю в других компаниях. В частности, фонду принадлежит 27,86% ООО "АНТ Инвест", 10,74% ООО "Константа Груп" и 10,18% ООО "АТЛ Девелопмент".

"АНТ Инвест".

Крупнейшая доля в компании – 71,84% – принадлежит кипрской Pralior Holdings Limited (что может свидетельствовать об использовании офшорной компании для сокрытия конечных бенефициаров бизнеса), еще 27,86% – фонду "ЗУРІ". В реестровых данных конечным бенефициаром Pralior Holdings Limited указан Руслан Ворнику.

РЕКЛАМА

По данным расследователей StopCor, на "АНТ Инвест" оформлены 12 объектов недвижимости в Киеве и земельный участок.

"Константа Груп".

В структуре собственности компании 89,21% принадлежит все той же Pralior Holdings Limited, 10,74% – фонду "ЗУРІ", еще 0,05% – Наталии Копанице.

"Арсенальна Груп".

Компанию зарегистрировали 5 декабря 2025 года. Ее учредителем и владельцем в реестре указан Анатолий Атаманюк, уставный капитал – более 105,5 млн грн. Компания зарегистрирована в сфере аренды и эксплуатации недвижимости и уже имеет 1 объект в Киеве.

РЕКЛАМА

Юрий Атаманюк – таможенный генерал с разветвленным бизнесом

Сам "таможенный генерал" также ведет разветвленный бизнес. Он связан с рядом компаний – в частности:

"Меблі Консалт".

В реестрах Юрий Атаманюк указан владельцем компании, а Анатолий Атаманюк – ее директором. Согласно финансовой отчетности за 2025 год, активы компании составляли около 48,7 млн грн.

В 2021 году "Меблі Консалт" приобрела на аукционе актив банка "Аркада" – нежилое здание площадью 1609,1 кв. м на улице Елизаветы Чавдар в Киеве. Цена превысила 60 млн грн грн.

РЕКЛАМА

"Козак".

Компания на 100% принадлежит Юрию Атаманюку, ее директором указан Анатолий Атаманюк. За 2025 год предприятие задекларировало около 47,8 млн грн активов.

В 2026 году Хозяйственный суд города Киева вынес решение о взыскании с компании средств в пользу Киевской городской государственной администрации. По данным StopCor, сумма состояла из 584,1 тыс. грн основного долга, более 157 тыс. грн инфляционных потерь, более 52,5 тыс. грн трех процентов годовых и судебного сбора.

"Ленд-Кепитал".

Компания на 100% принадлежит Юрию Атаманюку.

РЕКЛАМА

Елена Атаманюк – магнат столичной недвижимости

Свои фирмы есть и у Елены Атаманюк. Речь идет о:

"Присадибное".

В реестровых данных Елена Атаманюк указана как 100%-ная владелица, конечный бенефициар и директор компании. Основной вид деятельности – покупка и продажа собственной недвижимости. За 2025 год компания задекларировала около 24,4 млн грн активов. Кроме того, на "Присадибное" оформлено 4 объекта недвижимости в Киеве.

"АТЛ Девелопмент".

Елене Атаманюк принадлежит 89,82% компании, еще 10,18% – все тому же инвестиционному фонду "ЗУРІ". Основная деятельность предприятия связана с арендой и эксплуатацией недвижимости.

РЕКЛАМА

"Издательство "А Беби".

По данным расследователей, Елена Атаманюк владеет 50% компании, еще 50% принадлежат Татьяне Боярской. На предприятие, по информации издания, оформлены три объекта недвижимости в Киеве.

Кроме того, к орбите Атаманюков относят и другие компании. В частности, "Риэлти Систем", ООО "Перспектива-Риэлти", ООО "Перспектива Проперти" и ООО "Лорен Буд".

Таможенник из системы Януковича, который любит Лукашенко

И во всей этой истории ключевым является именно имя Юрия Атаманюка. Оно, собственно, и объясняет, как его предположительно 81-летний отец стал таким успешным бизнесменом.

РЕКЛАМА

Бывший генерал-майор налоговой милиции сделал карьеру в системе Виктора Януковича – с 2010 по 2012 года он был заместителем начальника Главного управления налоговой милиции ГНС. После Революции достоинства он попал под люстрацию и получил запрет на государственную службу сроком на десять лет. Однако исчезновение из властных кабинетов не означало исчезновения из публичной жизни или утраты бизнес-интересов.

Еще до увольнения с государственной службы Атаманюк успел обзавестись элитной недвижимостью – в частности, журналисты Bihus.info рассказывали о его 600-метровом особняке в Романкове под Киевом. После люстрации Атаманюк начал регулярно появляться в эфирах "медведчуковских" телеканалов "112 Украина", где в основном распространял нарративы, созвучные российской пропаганде.

РЕКЛАМА

А еще восхищался Лукашенко. "Я считаю, что Лукашенко один – лучше, чем все наши шесть президентов вместе взятые", – говорил он на всю страну.

Впрочем, после потери прежних должностей и крупных телевизионных площадок он перебрался в собственный Telegram-канал и к публикациям на малоизвестных сайтах, где продолжает критиковать украинскую власть. А в начале полномасштабной войны в СМИ появились сообщения о попытке Атаманюка вывезти через Польшу родственников и около 3 млн долларов незадекларированной наличности.

OBOZ.UA продолжит исследовать происхождение состояния Атаманюков и возможные схемы, которые семья "провертывает" через свои компании. Продолжение следует.