Взломали крупнейшую в мире криптовалютную биржу: злоумышленники вывели миллиарды долларов

Криптобиржа Binance могла подвергнуться хакерской атаке, в результате которой из ее кошельков вывели около $3,5 млрд. По предварительным данным, отток средств зафиксирован сразу в пяти блокчейнах.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Информация требует подтверждения.

Сообщения касаются возможного взлома горячего кошелька торговой площадки, однако подтверждения этой информации пока нет.

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Сначала сообщали об оттоке средств в размере 2.77 млрд долларов. А спустя короткое время стало известно, что с биржи уже вывели более 3,5 млрд долларов.

Причины перемещения средств пока неизвестны.

С биржи уже вывели более 3,5 млрд долларов. Источник: Скриншот

В то же время СМИ сообщают о снижении криптовалютного рынка – биткоин и другие криптовалюты стремительно падают на фоне новостей о Binance.

Взломали крупнейшую в мире к... Источник: Скриншот Развернуть

Взломали крупнейшую в мире к... Развернуть

Взломали крупнейшую в мире к... Развернуть

Аналитики обратили внимание на одну деталь: один из кошельков, с которого начался подозрительный отток средств, связан с криптомиксером Tornado Cash. Этот сервис используют для сокрытия происхождения криптовалюты.

После этого деньги начали быстро распределять между новыми адресами. Именно это и вызвало подозрения, что на биржу была совершена хакерская атака.

По данным профильных каналов, за короткое время с адресов, связанных с Binance, могли вывести криптоактивы уже почти на 5 млрд долларов.

Сама Binance ситуацию пока никак не комментировала.

В то же время инцидент прокомментировал Чанпэн Чжао (CZ) – основатель Binance, а также руководство компании BNB Standard.

Он отметил, что это действительно похоже на хакерскую атаку. При этом Чанпэн Чжао заверил, что средства пользователей в безопасности.

"Средства пользователей в безопасности! Это действительно похоже на хакерскую атаку на Binance. Спасибо за быструю блокировку Tezer и Circle. Я больше не управляю Binance, но как акционер ожидаю, что все средства пользователей будут полностью компенсированы", – написал он в соцсети Х.

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