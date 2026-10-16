Зерно продали Саудовской Аравии, а деньги осели в офшорах: в Украине будут судить организаторов громкой схемы на 60 млн долларов

В Украине после многолетнего расследования передали в суд дело в отношении организатора одной из крупнейших коррупционных схем в государственном зерновом секторе. Речь идет о владельце международной зернотрейдерской компании, предположительно, бизнесмене Алексее Федоричеве, который находится под санкциями СНБО и проживает в Монако. Из-за махинации с продажей зерна Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) потеряла более $60 млн.

О передаче дела в суд сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 16 октября. Отмечается, что, кроме организатора, к преступной схеме причастны еще пять человек:

в отношении трех бывших представителей ГПЗКУ (в частности, экс-председателя правления Петра Вовчука) и владельца зарубежной компании суд вынес обвинительные приговоры;

в отношении еще одного представителя зернотрейдера дело рассматривается в суде.

В 2023 году Вовчука экстрадировали из Литвы в Украину, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 млн грн. В октябре 2024 года одного из бывших руководителей государственной корпорации приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Организатору же инкриминируют завладение государственным имуществом, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также предоставление неправомерной выгоды. Он находится в розыске. Обнародованные правоохранительными органами и прокурорами факты указывают на Алексея Федоричева.

Кратко о том, как действовала схема

В июле–октябре 2014 года должностные лица ГПЗКУ совместно с представителем международного зернотрейдера организовали продажу зерна по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

Зерно на условиях наложенного платежа было отгружено в Саудовскую Аравию через ряд посредников.

через ряд посредников. Деньги за товар государство не получило, а ГПЗКУ понесло убытки на сумму свыше 60 млн долл.

Часть этих средств, а именно 40,9 млн долл. США, злоумышленники легализовали через иностранные компании, зарегистрированные в офшорах, в частности на Кипре.

Новые подробности схемы

8 июля 2026 года в НАБУ обнародовали подробности схемы. В частности, стало известно, что в течение 2014 года организатор трижды лично встречался с руководством государственной корпорации в Юрмале, Пизе и под Киевом. Договоренность была такова: "государственное зерно будут продавать его компаниям по заниженной цене, а разницу будут выводить за границу".

Также были опубликованы фрагменты переписки фигурантов. Из них следует, что дельцы обсуждали использование компаний-прокладок в Гонконге и на Кипре. Кроме того, они согласовывали цены, размер так называемой "вершки" – разницы между реальной и контрактной стоимостью зерна – и договаривались не обсуждать ключевые суммы по телефону.

Кто такой Алексей Федоричев

Алексей Федоричев – бизнесмен российского происхождения, который с конца 1980-х годов живет за границей, в частности в Монако. В 1990-х он основал торговую группу Fedcom, которая занималась экспортом серы, удобрений и другой аграрной продукции из стран бывшего СССР.

В Украине Федоричев известен благодаря своему бизнесу в зерновой и портовой отраслях. Он был совладельцем группы ТИС, одного из крупнейших частных портовых операторов страны, а также контролировал компанию Fedcominvest Europe SARL. По версии НАБУ и САП, именно Fedcominvest Europe SARL использовали в схеме завладения государственным зерном.

Федоричев находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины и объявлен в розыск. Следствие считает его организатором схемы. Сам бизнесмен отрицал выдвинутые против него обвинения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Литва усилила контроль за зерном из России, которое транзитом проходит через Клайпедский порт. Причина – подозрение, что часть грузов, оформленных как российские, на самом деле может иметь украинское происхождение.