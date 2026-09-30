Задержки достигли почти 12 часов: какие поезда массово опаздывают в Украине. Список

После ночной атаки РФ 30 сентября 2026 года в Украине массово задерживаются пассажирские поезда: поезда "Запорожье – Перемышль" и "Днепр – Ужгород" отстают от расписания уже на 11 часов 24 минуты, а ряд других рейсов – на шесть-восемь часов. Значительные задержки зафиксированы на маршрутах из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и других городов, а также на международных направлениях в Польшу и Венгрию.

Об этом стало известно из официального ресурса "Укрзализныци", посвященного задержкам. По актуальным данным, ситуация в течение утра менялась.

Які поїзди найбільше затримуються в Україні Источник: УЗ

Если раньше максимальное опоздание составляло около девяти с половиной часов, то впоследствии оно превысило 11 часов. Наибольшие задержки зафиксированы на следующих маршрутах:

№31/32 Запорожье-1 – Перемышль – 11 часов 24 минуты;

№3/4 Днепр-Главный – Ужгород – 11 часов 24 минуты;

№121/122 Киев – Николаев – 7 часов 57 минут;

№37/38 Киев – Запорожье – 7 часов 56 минут;

№ 207/208 Харьков – Одесса – 7 часов 55 минут;

№9/10 Киев – Будапешт-Келети – 7 часов 39 минут;

№119/120 Хелм – Днепр – 7 часов 10 минут;

№79/80 Львов – Днепр – 7 часов 10 минут.

Таким образом, некоторым пассажирам придется провести в пути фактически на половину суток дольше, чем предусматривал первоначальное расписание. Значительные отклонения от графика наблюдаются и у поездов, следующих в столицу. №75/76 Кривой Рог – Киев задерживается примерно на 6 часов 47 минут, а рейсы Кременчуг – Киев и Кропивницкий – Киев – примерно на 6 часов 45 минут.

Поезда из Харькова опаздывают более чем на шесть часов

Серьезные задержки зафиксированы и на маршрутах из Харькова. Поезд №207/208 Харьков – Одесса отстает от графика на 7 часов 55 минут. Поезд №17/18 "Харьков – Ужгород" задерживается примерно на 6 часов 16 минут, а №1/2 "Харьков – Рахов" – на 6 часов 15 минут.

Таким образом, проблемы охватили маршруты, фактически пересекающие значительную часть страны с востока на запад или на юг. Из-за значительного отклонения одного рейса от расписания задержки могут повлиять и на дальнейшее движение подвижного состава.

Проблемы коснулись и пассажиров, которые едут за границу или возвращаются в Украину. Поезд Запорожье – Перемышль задерживается более чем на 11 часов. Рейс Киев – Будапешт отстает от графика на 7 часов 39 минут.

Поезд Хелм – Днепр задерживается примерно на 7 часов 10 минут, а Хелм – Киев – на 6 часов 28 минут. Также сообщалось об отклонениях от графика на маршрутах из Киева в Варшаву, Перемышль и Чоп.

Для пассажиров международных рейсов такие задержки особенно критичны в тех случаях, когда после прибытия запланирована пересадка на другой поезд, автобус или самолет. Поэтому перед продолжением маршрута стоит проверять фактическое время прибытия своего рейса и возможность пересадки.

Еще десятки рейсов отстают от расписания

Среди поездов, имеющих задержки более шести часов, также оказались №141/142 Чернигов – Ясиня – около 6 часов 38 минут, №37/38 Запорожье – Киев – 6 часов 32 минуты и №87/88 Днепр – Ковель – 6 часов 18 минут.

Поезд №5/6 Ясиня – Запорожье отстает от расписания примерно на 6 часов 13 минут. Такую же задержку имеет рейс №85/86 Львов – Днепр. №79/80 Днепр – Львов задерживается на 6 часов 9 минут, а №75/76 Киев – Кривой Рог – почти на шесть часов.

Массовые задержки фиксируются после ночной российской атаки. В ночь на 30 сентября воздушная тревога объявлялась во многих областях Украины, в частности из-за угрозы применения ударных беспилотников и другого вооружения.

Официальный сервис отслеживания поездов не указывает отдельную причину опоздания для каждого рейса. В то же время во время воздушных тревог и угроз для железнодорожной инфраструктуры движение на отдельных участках может ограничиваться из соображений безопасности.

Российские войска в ходе полномасштабной войны систематически атакуют украинскую железнодорожную инфраструктуру. В таких условиях железнодорожники могут изменять маршруты, задерживать движение или ждать возможности безопасного прохождения определенного участка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили порядок работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных атак. Кабинет министров утвердил новые правила работы железных дорог в зависимости от уровня угрозы.