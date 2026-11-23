Залог за скандального экс-министра Галущенко передали АРМА: что это означает

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) передала 150 млн грн залога за Германа Галущенко в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), удовлетворив жалобу прокурора САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), поэтому эти средства останутся под контролем государства. НАБУ проверяет их происхождение, в частности возможное привлечение Максима Микитася, Ирины Мудрой, представителей банковской сферы и сети компаний, через которые могли проводить финансовые операции.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК). Вместе с тем это решение суда не означает, что происхождение всех средств окончательно установлено или что вина фигурантов доказана – соответствующие обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного производства.

Как собирали 150 млн грн на залог за Галущенко

История с залогом за Галущенко стала предметом отдельного внимания НАБУ после того, как за бывшего министра внесли 150 млн грн. По версии следствия, организацией сбора средств занимался экс-депутат Максим Микитась, который привлекал к этому партнеров, подконтрольные предприятия и, вероятно, отдельных представителей банковской сферы.

В материалах расследования говорится, что Микитась действовал не один. Следователи устанавливали возможную роль бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой, которая, по версии правоохранителей, могла координировать привлечение необходимых финансовых ресурсов. Именно ее, как утверждается в материалах, попросили найти возможности для внесения крупной суммы залога.

Для этого, по данным следствия, могли привлечь отдельных должностных лиц Sense Bank. Правоохранители проверяли, помогали ли они проводить операции с наличными и обходить процедуры финансового мониторинга, которые должны были предусматривать проверку происхождения средств и их владельцев.

В самом банке после проведения следственных действий заявляли, что ситуация касается отдельных лиц, а не деятельности учреждения в целом. Также сообщали о сотрудничестве с правоохранителями и готовности предоставлять необходимую информацию для выяснения обстоятельств.

Наличные привозили в мешках и коробках

Одной из деталей расследования, на которую обратили внимание правоохранители, стали операции с наличными. По материалам НАБУ, в течение нескольких дней в июне 2026 года детективы фиксировали доставку денег в офисное помещение в Киеве, связанное с ЧАО "Метробуд", которое, по данным следствия, контролировал Микитась.

Наличные, как отмечается в материалах, привозили в мешках и коробках. Следствие проверяло, могли ли эти средства в дальнейшем использовать для формирования суммы залога, а также кто именно обеспечивал их перемещение и происхождение.

По версии правоохранителей, к процессу мог быть привлечен партнер Микитася Василий Астион. Ему приписывают помощь в поиске структур, через которые могли проводить операции с наличными. В материалах также упоминаются многочисленные компании и физические лица-предприниматели, через счета которых, как считают детективы, могли проходить финансовые потоки.

Следствие анализировало не только фактическое внесение залога, но и предыдущие переводы, движение средств между предприятиями, документы о финансовой помощи и договоры, которые могли использовать для объяснения происхождения денег.

Какие компании фигурируют в деле

Для аккумулирования и перевода средств, по версии НАБУ, могли использовать несколько предприятий. Среди них упоминаются ООО "Гиран Констракт", ООО "Тетрас Оптима", ООО "Востоктранслогистика", ООО "Компания "Командор", ООО "Пелет Сервис" и ООО "Скайт Ритейл".

Особое внимание следователи уделили ООО "Гиран Констракт". По данным материалов, предприятие было оформлено на Елену Сидун, которую называют тещей Михаила Тарковского. У компании был счет в "Сенс Банке", через который, как утверждается, проводили часть операций со средствами для залога.

Еще одна компания, упоминающаяся в деле, – "Тетрас Оптима". По информации следствия, на ее счета сначала перевели более 16 млн грн, а затем еще почти 38 млн грн. В общей сложности речь идет примерно о 54 млн грн, которые, как указано в материалах, в тот же день перечислили на специальный счет ВАКС в качестве залога за Германа Галущенко.

В документах также упоминается "Востоктранслогистика", через которую могли проходить финансовые операции. Следователи обратили внимание на предыдущую историю предприятия и связи его бывшего владельца с другими уголовными производствами. В частности, речь идет о так называемом "газовом деле" бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Кроме того, в материалах фигурирует "Компания "Командор", которая, согласно опубликованным данным, получала крупные подряды от коммунальных структур Киева. Правоохранители проверяют, могли ли такие предприятия использоваться для перевода средств, которые впоследствии направили на залог.

Какую роль в сборе залога могла играть Ирина Мудрая

Отдельный блок расследования касается Ирины Мудрой, которая на тот момент занимала должность заместителя главы Офиса президента. По версии НАБУ, она могла быть привлечена к поиску средств для внесения залога и взаимодействию с лицами, располагавшими финансовыми возможностями или доступом к соответствующим ресурсам.

В материалах также фигурируют отдельные представители Sense Bank, в частности бывший председатель наблюдательного совета Николай Гладыщенко и начальница департамента финансового и валютного мониторинга Людмила Снигур. Следствие проверяло, могли ли их действия способствовать проведению операций, которые вызвали подозрения в соблюдении банковских процедур.

В частности, правоохранители анализировали возможное использование счетов предприятий, переводы между юридическими лицами и операции с наличными. По версии следствия, отдельные транзакции могли оформляться как финансовая помощь или оплата по договорам, реальность которых требовала проверки.

Расследование также охватывает возможные связи между Микитасем, его партнерами, компаниями и представителями банковской сферы. Детективы пытаются установить, кто именно предоставлял деньги, кто организовывал их перемещение, а также были ли средства получены законно.

Откуда взялись деньги и что еще проверяет НАБУ

Главным вопросом в этой истории остается происхождение 150 млн грн. По версии следствия, средства могли аккумулировать через сеть компаний и ФЛП, между которыми проводили переводы, а для объяснения операций могли использовать договоры о поставке товаров, оказании услуг или финансовой помощи.

НАБУ проверяет, не были ли эти документы формальными и не использовали ли их для легализации средств, полученных незаконным путем. В то же время правоохранители устанавливают возможные источники финансирования, связи между участниками и роль каждого юридического лица в формировании суммы залога.

В расследовании также упоминаются прежние связи Мудрой с Микитасем. Ранее журналисты обращали внимание на приобретение недвижимости в жилом комплексе "Аристократ", который строил "Укрбуд" во времена Микитася. В частности, сообщалось о покупке квартир Мудрой и ее гражданским мужем Павлом Полярушем, который работал в Национальном банке. В то же время все приведенные эпизоды требуют юридической оценки, а причастность конкретных лиц к возможным преступлениям должна быть доказана в суде.

23 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и постановила передать 150 млн грн залога за Галущенко в управление АРМА. Таким образом, средства больше не будут храниться в обычном режиме хранения залога, а перейдут под управление государственного агентства, которое работает с арестованными активами.

АРМА может обеспечивать управление переданными активами, в частности с целью сохранения их стоимости и получения экономического результата в установленном законом порядке. Передача средств в управление агентству также не является окончательным решением об их конфискации. Дальнейшая судьба денег будет зависеть от процессуальных решений, результатов расследования и судебного разбирательства дела.

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