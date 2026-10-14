Вместо прозрачных правил – прайс-лист: народный депутат рассказал о рисках новых правил бронирования в Украине

Новые правила, касающиеся освобождения военнообязанных украинцев от мобилизации в ряды вооруженных сил, которые существенно ограничат бизнес, правительство разработало без участия Верховной Рады. К тому же обновленные условия и требования не были официально представлены, что создает почву для коррупционных рисков.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он напомнил о планах Кабмина ограничить броню:

в оборонной отрасли – со 100% до 85%;

для коммунальных предприятий (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и организаций, работающих с бытовыми отходами) – с 75% до 60%.

При этом официальный перечень изменений, которые ждут бизнес, не публиковался. "Государство сейчас скрывает документ, благодаря которому экономика должна выжить", – подчеркивает народный депутат.

Координационный центр

Еще одно нововведение: решение о присвоении "критического" статуса предприятиям будет принимать Координационный центр при Кабинете министров. В его состав планируется включить 17 представителей гражданских и силовых структур, в частности:

Министерства экономики;

Министерства обороны;

Службы безопасности Украины;

Главного управления разведки;

Службы внешней разведки;

Национальной полиции;

Государственного бюро расследований;

Государственной пограничной службы.

"Там, где вместо прозрачных правил ставят шлагбаум из разведчиков, мгновенно появляется прайс-лист", – подчеркнул Железняк.

При этом народных депутатов к обсуждению изменений не пригласили.

"Парламент снова ничего не знал. Нас не спрашивают, потому что прекрасно знают: вы промолчите", – отметил народный депутат.

Он подытожил, что даже после российских обстрелов бизнес в Украине сможет восстановиться и функционировать. Тогда как отсутствие работников его уничтожит.

Что еще предлагают в Кабмине

Пересмотреть отраслевые критерии критичности до 20 октября 2026 года. Министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть соответствующие требования и согласовать их с новым Координационным центром. В связи с этим части предприятий, возможно, придется повторно подтверждать соответствие обновленным критериям.

Министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть соответствующие требования и согласовать их с новым Координационным центром. В связи с этим части предприятий, возможно, придется повторно подтверждать соответствие обновленным критериям. Уточнить порядок применения новых лимитов к уже оформленным бронированиям. В обнародованном проекте, согласно приведенному описанию, отсутствуют четкие правила относительно того, как должны действовать предприятия, если количество действующих бронирований превысит новые лимиты. Не определен и механизм отбора работников, бронирование которых в таком случае могло бы быть сокращено.

Впрочем, пока предложение находится на стадии проекта, а предложенные правила окончательно не утверждены. Поэтому окончательные последствия будут зависеть от того, примет ли Кабмин документ и в какой редакции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года от мобилизации было забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.