За старые пуговицы платят целые состояния: за какими экземплярами "охотятся" коллекционеры

Пуговица – один из тех предметов, которые мы воспринимаем как абсолютную обыденность, но для коллекционеров такая крошечная вещь может иметь гораздо большее значение. Поэтому за особые экземпляры они готовы выкладывать на аукционах значительные суммы.

Об этом сообщает Nespechej. Журналисты отмечают, что летом на онлайн-аукционе в Чехии выставили за 100 тысяч крон (205 тыс. грн) коллекцию примерно из 760 образцов пуговиц, возраст которых начинался с 1920 года.

Коллекционирование пуговиц – филобутонистика – распространилось по Европе в XIX веке, а в XX веке превратилось в структурированную коллекционную дисциплину и полноценное направление антикварного рынка. Коллекционеры видят в них миниатюрное зеркало своей эпохи, отражающее эволюцию моды, развитие промышленных технологий, изменение доступных материалов и даже политические события..

На что обращать внимание

Одно из главных правил антикваров – сам по себе возраст не гарантирует высокой цены – касается и пуговиц. Большинство старых находок имеют лишь символическую стоимость, поэтому эксперты советуют обращать внимание на четыре критерия.

Обратная сторона

Именно на тыльной стороне скрыта самая важная информация: клеймо мастерской, название мануфактуры, город производства или специальные отметки помогают точно датировать изделие и определить его редкость.

Сложность исполнения

Ручная гравировка, филигрань, инкрустация или сложное литье указывают на то, что вещь принадлежала к дорогой одежде и не была массовым ширпотребом.

Внешнее состояние

Для коллекционеров сохранность вещи критически важна, поскольку трещины, сколы эмали, глубокая коррозия, деформированное ушко для пришивания или следы агрессивной чистки абразивами могут обесценить даже редкий экземпляр.

История

Если пуговицу срезали со старого мундира или винтажной одежды, хранящейся в семье, зафиксируйте эту информацию – для ценителей старины подлинная история предмета повышает его ценность.

Какие пуговицы могут быть дорогими

Военная и форменная фурнитура

Это одна из самых популярных категорий. Военные пуговицы были не просто украшением – по гербам, номерам полков и символике определяли род войск, подразделение или государство. Особенно высоко ценятся экземпляры с подтвержденным провенансом (историей происхождения), когда известно, кому именно принадлежал мундир.

Благородные и редкие материалы

Фурнитура из натурального перламутра, слоновой кости, драгоценных металлов, высококачественной латуни, фарфора или старинного художественного стекла стоит значительно дороже массовых штампованных изделий.

Дизайнерские и авторские работы

Даже пуговицы XX века (например, из раннего пластика – бакелита или целлулоида) могут стоить немалых денег, если у них необычная форма, ручная роспись или они были выпущены ограниченной серией для известных домов моды.

Комплектность

Шесть одинаковых антикварных пуговиц, сохранившихся комплектом от одного костюма или платья, ценятся намного выше, чем шесть разрозненных экземпляров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что коллекционирование раритетов – довольно распространенное хобби и в Украине, а среди жемчужин таких коллекций может быть старинная швейная машинка. Но цена такого антиквариата – в частности, моделей, произведенных Zinger в XIX веке, – может достигать в Украине 40 тыс. грн.