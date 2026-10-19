За одну вакансию соревнуются десятки украинцев: какие профессии стали самыми популярными

В сентябре 2026 года работодатели в Украине больше всего искали сотрудников в сфере производства, логистики, торговли и строительства, где медианная зарплата достигала 43 750 грн, а наибольший рост числа вакансий зафиксировали в сфере образования (+30%) и медицины (+28%). В то же время украинцы наиболее активно откликались на вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR, а конкуренция среди кандидатов в IT за три месяца выросла на 97%, несмотря на сокращение количества предложений о работе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа, аналитики которого сравнили количество вакансий, активность кандидатов и медианные зарплаты в июне и сентябре 2026 года. Анализ показал, что сезонность продолжает влиять на украинский рынок труда, однако интересы работодателей и соискателей часто не совпадают.

В частности, компаниям больше всего нужны работники рабочих специальностей, водители, складской персонал и продавцы. В то же время соискатели наиболее активно откликаются на предложения в сфере рекламы, дизайна, телекоммуникаций и на вакансии для начинающих.

Где в Украине больше всего вакансий осенью 2026 года

По данным аналитиков, в сентябре больше всего сотрудников искали предприятия производственной сферы. Работодатели опубликовали 19 118 объявлений о работе, а медианная зарплата составила 30 тыс. грн.

Второе место по количеству вакансий заняли логистика, складское хозяйство и доставка. В этой категории было размещено 17 367 объявлений с медианной зарплатой 35 тыс. грн.

Третье место заняла розничная торговля, продажи и закупки — 16 621 вакансия с зарплатой 27 500 грн. В пятерку также вошли строительство и гостинично-ресторанный бизнес.

Сфера Вакансии Медианная зарплата Производство 19 118 30 000 грн Логистика, склад, доставка 17 367 35 000 грн Торговля и продажи 16 621 27 500 грн Строительство 10 146 43 750 грн Отели, рестораны, туризм 7 973 25 000 грн

Сравнение с июнем показало, что состав пятерки самых популярных среди работодателей отраслей не изменился. Однако количество объявлений в каждой из них сократилось. Так, в производстве в июне было на 735 вакансий больше, чем в сентябре. В розничной торговле количество предложений уменьшилось с 19 268 до 16 621, то есть на 2 647 объявлений.

В логистике сокращение оказалось значительно меньшим — всего на 176 вакансий. В то же время медианная зарплата здесь выросла на 2 500 грн, достигнув 35 тыс. грн. В строительстве количество объявлений уменьшилось на 668, а медианная зарплата составила 43 750 грн. В гостинично-ресторанном бизнесе вакансий стало меньше на 1 362, а медианная зарплата снизилась на 1 500 грн — до 25 тыс. грн.

Таким образом, в начале осени работодатели в целом предлагали меньше рабочих мест в отраслях с наибольшим количеством вакансий, чем в начале лета. Однако в некоторых сферах зарплатные предложения стали выше.

Спрос на педагогов и медиков резко вырос

Несмотря на сокращение количества вакансий в крупнейших отраслях, отдельные профессиональные направления продемонстрировали существенный рост спроса. Наибольший рост количества объявлений в сентябре по сравнению с июнем зафиксировали в сфере образования и перевода – на 30%.

Отмечается, что это может быть связано с началом нового учебного года, когда растет потребность в педагогах, преподавателях, репетиторах и других специалистах образовательной сферы. В то же время увеличение количества вакансий не сопровождалось повышением зарплат. Напротив, медианная зарплата в этой категории снизилась на 14% и составила 17 250 грн.

Второе место по темпам роста спроса заняли медицина и фармацевтика. Здесь количество объявлений увеличилось на 28%, а медианная зарплата — на 13%, до 22 500 грн. Таким образом , медицинская сфера продемонстрировала одновременный рост количества предложений о работе и уровня оплаты.

Отдельно аналитики отметили сферу ИТ и компьютерных технологий. Именно здесь был зафиксирован наибольший процентный рост медианной зарплаты среди проанализированных категорий — на 18%, до 32 500 грн. Однако количество вакансий в IT за тот же период сократилось на 7%.

Где украинцы наиболее активно ищут работу

Если по количеству вакансий лидируют производство, логистика и торговля, то среди соискателей наибольшую активность зафиксировали совсем в других сферах. Наибольшая конкуренция среди кандидатов в сентябре наблюдалась в сфере рекламы, дизайна и PR. В среднем на одно объявление приходилось 36 откликов, тогда как медианная зарплата составляла 20 250 грн.

Второе место заняли колл-центры и телекоммуникации — 27 откликов на вакансию с зарплатой 30 тыс. грн. Третье место заняли предложения для студентов и тех, кто только начинает карьеру. В этой категории на одно объявление приходилось 25 откликов, а медианная зарплата составляла 27 500 грн.

В пятерку также вошли IT и компьютерные технологии с 17 откликами на одно объявление и административный персонал, HR и секретариат – с 15 откликами. При этом медианные зарплаты в этих категориях составили 32 500 и 23 250 грн соответственно.

Сравнение с июнем показало, что первые три позиции остались неизменными. То есть реклама, дизайн, колл-центры и вакансии для начинающих были популярны среди кандидатов как в начале лета, так и в начале осени. Однако IT существенно укрепила свои позиции. Если в июне эта сфера занимала пятое место с девятью откликами на объявление, то в сентябре поднялась на четвертую позицию с 17 откликами.

Конкуренция в IT почти удвоилась: что происходит с вакансиями

Наиболее заметные изменения в активности соискателей произошли именно в сфере информационных технологий. По подсчётам OLX Работа, количество откликов на одну вакансию в IT в сентябре выросло на 97% по сравнению с июнем.

Фактически это означает, что конкуренция за рабочие места в этой категории почти удвоилась. В то же время работодатели разместили на 7% меньше объявлений, а медианная зарплата выросла на 18%. Такое сочетание показателей свидетельствует об усилении конкуренции среди кандидатов за доступные предложения работы на платформе.

Однако эти данные не позволяют однозначно утверждать, что во всей IT-отрасли стало меньше рабочих мест, ведь исследование охватывает объявления конкретного сервиса. Второе место по темпам роста активности кандидатов заняла сфера административного персонала, HR и секретариата. Здесь количество откликов на одну вакансию выросло на 79%.

При этом медианная зарплата практически не изменилась — с 23 225 грн в июне до 23 250 грн в сентябре. Разница составила всего 25 грн. Третье место по росту конкуренции заняли банки, финансы, страхование и юриспруденция. Количество откликов на одну вакансию увеличилось на 61%.

Однако именно в этой категории предложения по зарплате заметно ухудшились. Медианная зарплата снизилась на 15% — с 32 500 до 27 500 грн. Таким образом, рост интереса кандидатов к определенной профессиональной сфере не обязательно сопровождается повышением оплаты труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на фоне масштабных атак РФ на бизнес, уничтожения складских помещений и целых предприятий наблюдается сокращение на рынке труда. Часть специалистов потеряла работу, однако вакансии на рынке труда для них есть, поэтому долго без работы они не останутся.