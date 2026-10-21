Из Украины запустят новые поезда за границу: в какую страну можно будет доехать
УЗ запускает новые поезда. Иллюстрация.
Источник: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Накануне осенних каникул в Украине расширили сеть международных железнодорожных сообщений и продлили популярный внутренний маршрут. А ключевым обновлением стал запуск нового флагманского поезда "Михайло Грушевский" из Киева в Холм с возможностью пересадки на поезда в Германию, Чехию и Австрию.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что таким образом компания стремится удовлетворить спрос на билеты на поезда, следующие в западном направлении перед каникулами.
Новый флагманский поезд в Польшу
Главной новостью международного сообщения стало назначение флагманского поезда №23/24 Киев – Холм, который получил имя известного украинского историка и председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Маршрут символически соединил два города: Холм, где родился выдающийся деятель, и Киев, где он работал почти 20 лет.
Чем особенен рейс
- Сформирован из современных вагонов повышенной комфортности, изготовленных в Украине уже во время полномасштабной войны.
- Отправление из столицы будет сопровождаться композицией группы МУР "Наш час настал".
Новые зарубежные рейсы в Перемышль
Для обеспечения комфортных семейных и групповых поездок в Европу запустили дополнительные международные поезда, расписание которых рассчитано на удобную пересадку на европейские железнодорожные направления
№31/32 Киев – Перемышль
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Маршрут и остановки: через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.
- Отправление из Киева в 21:30, прибытие в Перемышль в 08:19.
- В Перемышле пассажиры могут пересесть на поезда до Берлина, Праги, Кракова, Катовице и Вроцлава.
№73/74 Днепр – Перемышль:
- Маршрут и остановки: через Каменское, Пятихатки, Александрию, Знаменку и Львов.
- Отправление из Днепра в 19:00, прибытие в Перемышль в 14:10.
- Время прибытия выбрано для удобной пересадки на рейсы в Краков, Варшаву, Прагу и Мюнхен.
Расширение внутренних маршрутов
Помимо зарубежного направления, железнодорожный оператор усиливает внутреннее сообщение с туристическими регионами. С 23 октября маршрут скоростного поезда "Интерсити+" №743 Дарница – Львов продлевается до Трускавца (через Дрогобыч):
- будет курсировать ежедневно (кроме вторника и среды);
- отправление со станции "Дарница" в 05:50 (с Киев-Пассажирского в 06:15), прибытие в Трускавец – в 13:45;
- в обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:28
Стоимость билетов
В поезде представлены места первого и второго классов. Однако билеты во второй класс доступны только на 26 октября:
- 1 класс – от 1670,93 грн;
- 2 класс – от 593,29 грн.
Цены на билеты на поезд.
Источник: Укрзалізниця
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 5 октября чешская компания Leo Express приостановила международный железнодорожный маршрут, который соединял немецкий Франкфурт-на-Майне, чешскую Прагу и польский Перемышль – именно этот город для многих украинцев служил "воротами" в Евросоюз. Главной причиной такого решения железнодорожный оператор назвал масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре Германии.