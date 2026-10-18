С украинцев будут списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счета

Государственный Ощадбанк будет списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Впрочем, затронет оно не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: новшество вступит в силу с 1 ноября.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – говорится в сообщении.

Какие счета являются неактивными

В целом же, отметим, банковский счет может считаться неактивным, если на протяжении установленного периода по нему не проводились какие-либо операции. К примеру, когда:

Клиент открывает счет для получения денег или оплаты конкретной услуги, а затем больше им не пользуется.

Сам счет не закрывается и продолжает числиться действующим.

Однако несмотря на это банк все равно обслуживает такой счет.

В то же время, отметим, в сообщении Ощадбанка не уточняется, какие именно транзакции подтверждают активность счета и за какой период банк оценивает их наличие. Однако обычно автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

Соответственно, клиентам лучше всего уточнить банке, подпадает ли их счет под новый тариф. А также, какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать комиссии.

Кроме того, поскольку в банке не сообщили, с какой периодичностью будут списываться деньги, а также как он будет действовать, если на счете будет меньше 150 грн, теоретически со временем у клиента может возникнуть задолженность перед учреждением. А потому, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, этот момент тоже лучше уточнить, обратившись в Ощадбанк.

В Украине ликвидировали банк

Тем временем, в Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – ФГВФ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены. Как рассказали в Фонде, запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Ликвидация АО "Банк "Национальные инвестиции"... Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам", – говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации "Банка "Национальные инвестиции" было принято Нацбанком в конце 2015 года. Там напомнили:

Осенью того же года банк был отнесен к категории неплатежеспособных.

Владельцы учреждения не предпринимали никаких мер по поддержанию его ликвидности, улучшению финансового состояния и устранению нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.