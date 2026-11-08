С украинцев начали списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счета
С украинцев начали списывать по 150 грн.
Источник: Ощадбанк
Государственный Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех.
Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:
- Списания будут проводить лишь с тех клиентов, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты.
- Т.е., об обычных карточных счетах, которые используются для получения зарплаты, пенсии, социальных выплат или совершения покупок речь не идет.
"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – говорится в сообщении.
Какие счета являются неактивными
В целом же, отметим, банковский счет может считаться неактивным, если на протяжении установленного периода по нему не проводились какие-либо операции. К примеру, когда:
- Клиент открывает счет для получения денег или оплаты конкретной услуги, а затем больше им не пользуется.
- Сам счет не закрывается и продолжает числиться действующим.
- Однако несмотря на это банк все равно обслуживает такой счет.
В то же время, отметим, в сообщении Ощадбанка не уточняется, какие именно транзакции подтверждают активность счета и за какой период банк оценивает их наличие. Однако обычно автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.
Соответственно, клиентам лучше всего уточнить банке, подпадает ли их счет под новый тариф. А также, какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать комиссии.
Украинские банки позакрывали отделения
В то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.
В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Правекс Банк" сменил название на "Интеза Санпаоло Банк". Ребренлинг произошел 30 рктября. Причина – подчеркивание приналежности учреждения к международной финансовой группе Intesa Sanpaolo, в которую оно входит с 2008 года. Впрочем, на клиентов банка это не должно никак повлиять – они продолжат пользоваться деньгами на счетах на прежних условиях.
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