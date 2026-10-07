С полок могут временно исчезнуть аккумуляторы и инструменты: российская атака уничтожила склады "АТЛ Автосервис" и "Днепр-М"

В результате ночной атаки РФ на Киев 7 октября был полностью уничтожен центральный складской хаб "АТЛ Автосервис", через который проходили основные объемы моторных масел, аккумуляторов и автотоваров, а также, по предварительным данным, склад "Днепро-М" со строительными инструментами и оборудованием. "АТЛ Автосервис" продолжает работу благодаря заранее сформированным запасам в магазинах и сервисах, однако предупреждает о временном ограничении ассортимента.

О последствиях ночной атаки в "АТЛ Автосервис" сообщили в официальном заявлении для партнеров, общественности и СМИ. По данным компании, в результате массированного обстрела столицы полностью уничтожено ее основное складское помещение.

Россия уничтожила складской хаб. Источник: "АТЛ Автосервис"

Речь идет не о небольшом локальном складе, а о центральном логистическом хабе сети. Именно через него проходили основные объемы автомобильных масел, аккумуляторов и других автотоваров, которые в дальнейшем распределялись между подразделениями компании.

Самое важное, подчеркнули в компании, – в результате происшествия удалось избежать человеческих жертв. "Самое главное, что люди живы. Это единственное, что невозможно вернуть. Все остальное – вопрос времени, ресурсов и нашей совместной работы", – заявили в "АТЛ Автосервис".

В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений. Окончательную сумму убытков, а также объемы товаров, которые могли быть утрачены в результате уничтожения склада, компания пока не называет. В "АТЛ Автосервис" отмечают, что удар по центральному хабу создает серьезный логистический вызов, ведь этот объект был одним из ключевых элементов системы снабжения всей сети.

Магазины и автосервисы продолжают работать

Несмотря на уничтожение центрального склада, компания пока не планирует приостанавливать работу. Автомаркеты и автосервисы "АТЛ" продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме. Отмечается, что это стало возможным, в частности, благодаря тому, что компания заранее начала распределять товарные запасы. Часть продукции была сформирована непосредственно на объектах розничной сети, поэтому магазины и сервисы располагают собственными оперативными резервами.

"Учитывая опыт предыдущих месяцев, мы заранее максимально диверсифицировали запасы и сформировали оперативные запасы непосредственно на объектах розничной сети. Все автомагазины и сервисы в настоящее время полностью обеспечены товаром", – пояснили в компании.

В то же время последствия потери центрального хаба клиенты все же могут ощутить. Компания прямо предупреждает о временных проблемах с логистикой и возможном сокращении оперативного ассортимента. Параллельно команда перестраивает логистические маршруты и принимает антикризисные решения, чтобы компенсировать потерю центрального склада.

Для партнеров и поставщиков в компании отдельно подчеркнули, что "АТЛ Автосервис" сохраняет финансовую и операционную стабильность и продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

По словам представителей компании, еще с мая команда фактически работает в режиме постоянного антикризисного управления. Ранее компания лишилась центрального офиса. "Стены отстроим, логистику перенаправим. Главное – это люди и наша общая вера", – говорится в заявлении компании.

В Киеве также уничтожен склад "Днепро-М"

Еще одним гражданским предприятием, которое, по предварительной информации, пострадало во время ночной атаки, стала сеть магазинов строительных инструментов и оборудования "Днепро-М". По данным, распространенным мониторинговым ресурсом "еРадар", ночью в столице произошло попадание вблизи складских помещений сети. Именно с этим объектом связывают один из масштабных пожаров, который был виден в Киеве после атаки.

В складских помещениях хранились строительные инструменты и оборудование – то есть продукция гражданского назначения. Согласно обнародованной информации, объект не имел отношения ни к военной, ни к энергетической инфраструктуре. После попадания возник крупный пожар, который охватил складские помещения и привел к значительным разрушениям. По предварительным данным, склад был уничтожен.

При этом окончательных данных о стоимости утраченного оборудования и общей сумме убытков пока нет. Также пока неизвестно, сколько именно товара находилось на складе в момент атаки и в какой степени его потеря может повлиять на поставки продукции в магазины сети.

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