Юлия Гусарова: почему онлайн-продажи растут, а ювелирные магазины не исчезают

Ювелирные компании развивают онлайн-продажи и одновременно продолжают открывать физические магазины. На первый взгляд, это противоречие. На это обратила внимание Ассоциация ритейлеров Украины в обзоре от 6 ноября. Покупатели все чаще знакомятся с украшениями через цифровые каналы, но возможность лично осмотреть их и получить консультацию остается востребованной.

Означает ли это, что онлайн не смог заменить магазин? Эти форматы дополняют друг друга. Часть клиентов покупает украшения дистанционно, другие ищут модель на сайте, уточняют параметры в мессенджере, а решение принимают после примерки. Для покупателя это один процесс, хотя для компании контакты происходят в разных каналах.

Именно здесь возникает проблема, которую не решает одно лишь наличие интернет-магазина. Покупатель уже обсудил в мессенджере дизайн украшения, материал и бюджет, а позднее решил продолжить выбор в физическом магазине. Если консультант в магазине не имеет доступа к предыдущим договоренностям, клиенту приходится повторять все сначала. В сегменте дорогих украшений, где решение часто требует времени, такая несогласованность между каналами может стоить компании продажи.

Эти особенности ювелирной торговли исследует Юлия Гусарова, предпринимательница, владелица и руководительница ювелирного бизнеса, член Союза ювелиров Украины. Она получила образование по специальности "Менеджмент организаций и администрирование" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Ее профессиональная деятельность сочетает управление ювелирным бизнесом с изучением взаимодействия клиентов с онлайн- и офлайн-каналами.

В апреле 2026 года в журнале Heritage and Sustainable Development, индексируемом в Scopus, вышла ее научная статья "Omnichannel commerce and the modernization of small and medium jewelry Enterprises: Evidence from Ukraine and the United States".

Исследование охватило четыре ювелирных бренда, 250 потребителей и 100 владельцев малого и среднего бизнеса. Результаты указывают, что согласованность каналов теснее связана с лояльностью и намерением совершить повторную покупку, чем использование отдельных цифровых инструментов.

Разница между многоканальной и омниканальной торговлей заметна. В первом случае сайт, соцсети и магазин работают параллельно. Во втором они сохраняют контекст обращения: консультант знает, какую модель уже обсуждали, а магазин может продолжить разговор с того этапа, на котором остановился клиент. Речь не о количестве платформ, а о последовательности обслуживания.

Юлия Гусарова рассматривает такую последовательность как отдельный объект управления. Компании необходимо определить, на каких этапах покупатель переходит между каналами, какая информация должна сопровождать этот переход и где контакт чаще всего прерывается. Этот подход она систематизировала в зарегистрированной авторской методологии "Архитектура клиентского пути в омниканальной ювелирной торговле" (OJR-CJA).

Методология не ограничивается описанием пути покупателя. Она помогает оценить, какие каналы привели к продаже. Например, клиент обсудил украшение в мессенджере, а через несколько дней заказал его на сайте. Если эти контакты не связаны, консультация будет выглядеть безрезультатной. В подходе Юлии Гусаровой учитывается весь путь до покупки, в том числе вклад предыдущих обращений. Это помогает отличать потерю клиента от его перехода в другой канал.

Для индивидуальных заказов такая связь особенно полезна. Покупатель может обсудить дизайн в мессенджере, согласовать характеристики по электронной почте, оплатить на сайте, а после получения украшения обратиться за обслуживанием в магазин. Все эти контакты относятся к одному заказу. Когда история доступна консультантам независимо от канала, клиенту не приходится повторять согласованные детали. Так компания поддерживает последовательный сервис и после покупки.

Однако непрерывность информации еще не гарантирует, что дистанционная покупка будет восприниматься как персональный сервис. Как сохранить индивидуальный подход, когда часть консультаций переносится в цифровую среду? Именно этот вопрос Юлия Гусарова изучала во втором исследовании, результаты которого представила в научной статье "Transforming luxury jewelry customer experience using strategic connection framework in omnichannel environments", опубликованной в июле 2026 года в Journal of Consumer Sciences. Согласно выводам исследования, онлайн- и офлайн-каналы можно сочетать без потери ощущения эксклюзивности, если сохранять доверие и персональный характер обслуживания.

Для ювелирного бизнеса развитие онлайн-продаж не обязательно означает сокращение роли магазинов. Покупатель может выбрать и приобрести украшение полностью онлайн, сделать это в физическом магазине или переходить между каналами на разных этапах выбора. По мнению Юлии Гусаровой, преимущество дает не само присутствие бренда на нескольких платформах, а способность сохранять историю взаимодействия и продолжать консультацию без потери деталей. Покупателю важно, чтобы договоренности не терялись между консультацией, оформлением заказа и получением изделия. Именно в согласовании этих этапов и заключается практический смысл омниканальной торговли.