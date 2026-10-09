ЕС закупил у России историческое количество "жидкого" газа: сколько миллиардов заплатили Кремлю

За первые девь месяцев 2026 года Европейский Союз (ЕС) импортировал рекордные 12,18 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, казна Кремля пополнилась почти на 8 млрд евро.

Об этом сообщает немецкая организация Urgewald со ссылкой на данные мониторинга Kpler. Аналитики обращают внимание на то, что Европа наращивает объемы поставок СПГ перед тем, как с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на российский сжиженный газ.

Европа — главный рынок "арктического" газа РФ

По подсчетам экспертов, в 2026 году ЕС ежедневно закупал в среднем более 44 000 тонн российского СПГ и заплатил за него около 7,88 млрд евро, из которых 1,92 млрд евро пришлось на третий квартал. При этом за этот квартал объемы поставок из неподпадающего под санкции арктического проекта "Ямал СПГ" оказались на 13,6% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Всего в течение января–сентября европейские порты приняли 167 танкеров с "Ямал СПГ". Именно ЕС оказался крупнейшим рынком сбыта для СПГ с этого завода (сюда направлялось 85% от общего объема поставок).

Кто закупил больше всего российского СПГ

В сентябре поставки российского СПГ в ЕС составили 792 440 тонн — это несколько больше, чем в сентябре 2025 года. Общая стоимость ввезенного за месяц газа оценивается в 818 млн евро.

При этом почти три четверти сентябрьских поставок приняла Франция. Другие же любители российского газа — Испания и Бельгия — в прошлом месяце российский сжиженный газ не импортировали.

Тот факт, что поток газа с "Ямала" продолжает поступать в ЕС, свидетельствует об ограниченном эффекте мер, принятых 25 апреля в отношении краткосрочных контрактов на поставку СПГ. Настоящее давление на российский газовый бизнес начнётся только после полного эмбарго – в 2027 году. Учитывая это, в Urgewald призывают Евросоюз устранить юридические лазейки в санкциях – в частности, нанести удар по флоту арктических танкеров Arc7.

Как уже сообщал OBOZ.UA, США и Россия обсуждали возможность привлечения американских инвесторов к газопроводам "Северный поток", чтобы в перспективе возобновить поставки российского газа в Европу и получать прибыль от его продажи. Однако Германия выступает против возобновления работы газопроводов, а санкции США и Европейского союза (ЕС) и нерешенные вопросы собственности пока препятствуют реализации такого соглашения.