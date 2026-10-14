ЕС готов ослабить санкции против РФ: медиа раскрыли причину

Европейский Союз готов снять санкции, введенные в отношении одной из китайских компаний за содействие военной машине России. В обмен на это Европа хочет, чтобы КНР отменила ограничения в отношении компании, связанной с мировым полупроводниковым гигантом ASML Holding NV.

Как сообщает Bloomberg, в июле в ответ на 21-й пакет санкций против РФ, в который за поставки Москве компонентов для производства оружия попали и несколько китайских компаний, Пекин ввел зеркальные ограничения против 14 компаний из ЕС — якобы за сотрудничество с Тайванем.

Одной из них была Sindlhauser Materials GmbH — небольшая компания из немецкой Баварии, специализирующаяся на высокоточном производстве и инновационных покрытиях для полупроводниковой и других отраслей. Она является важным звеном в цепочке поставок мирового монополиста на рынке систем фотолитографии для полупроводниковой промышленности — ASML.

Оказалось, что Sindlhauser критически зависит от поставок редкоземельных металлов и минералов из Китая. Поэтому, если китайские ограничения будут действовать и дальше, предприятие рискует обанкротиться уже в ближайшие месяцы.

Вероятное соглашение на прошлой неделе обсуждалось во время визита еврокомиссара по вопросам торговли Мароша Шефчовича в Пекин, где он встречался с министром торговли КНР Ван Вэньтао. По данным журналистов, речь идет о соглашении в формате "один на один" — то есть снятие ограничений с Sindlhauser в обмен на исключение из списка ЕС неназванной китайской компании.

Ожидается, что первый шаг к снятию санкций должен сделать именно Евросоюз, после чего Китай разблокирует поставки для немецкого производителя. Это, в то же время, потребует единодушной поддержки всех 27 стран-членов ЕС.

В то же время в целом ситуация насторожила европейских чиновников, поскольку это свидетельствует о наличии уязвимых мест в экономике ЕС для Китая. КНР последние полтора года активно собирала разведданные о глобальных цепочках поставок, благодаря чему удалось идентифицировать небольшую баварскую фирму как ключевого подрядчика важнейшего в мире производителя микросхемного оборудования.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Эстония добилась исключения из проекта 22-го пакета санкций Европейского Союза против РФ российской компании, поставляющей редкоземельные металлы для эстонского завода Silmet. В настоящее время предприятие уже ищет альтернативных поставщиков.