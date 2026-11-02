Как обманывают в супермаркетах: украинцам рассказали, что делать, чтобы сохранить деньги

Украинцы могут столкнуться с обвешиванием супермаркетах и других торговых заведениях. Т.е. когда фактический вес товара меньше заявленного на ценнике или в чеке, что приводит к переплате. При выявлении же этого потому стоит жаловаться на такие заведения – ведь обвешивание является нарушением прав потребителя.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

Для обвешивания торговые заведения используют непрошедшие поверку весы.

А потому, покупая товар, подлежащий взвешиванию, следует обращать внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо.

"Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали специалисты.

Куда стоит жаловаться

В случае же обнаружения нарушения со стороны торгового заведения украинцам советуют обращаться с жалобой к компетентным органам. Ими являются:

Госпродпотребслужба.

Суд.

У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов

Также в супермаркетах и магазинах кассиры могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, больших номиналов. Объяснить это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Тем не менее, это является нарушением законодательства – а потому, поводом для обращения к руководству заведения с жалобой.

Более того, рассказали эксперты, именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для сдачи. А потому требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при покупке смесей для курения электронных сигарет часто украинцам не выдают чеки. Вместо этого покупатели получают либо бумажку с информацией о товаре – однако оформленную с существенными нарушениями, – либо вообще ничего. Что может привести к невозможности, в частности, вернуть товар.