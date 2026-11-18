Украли 1,4 терабайта данных и требовали $10 млн: в Украине "накрыли" крупную хакерскую сеть

Во время обысков нашли много наличных.

В Украине "накрыли" международную хакерскую сеть, которая атаковала компании в разных странах, блокировала их компьютерные системы и требовала многомиллионные выкупы за возвращение доступа к данным. Как минимум 28 предприятий заплатили киберпреступникам в общей сложности более $40,5 млн. В одном из крупнейших задокументированных случаев хакеры похитили у американской компании 1,4 терабайта информации и требовали $10 млн за восстановление доступа.

Международную преступную организацию разоблачили Офис генерального прокурора (ОГП) Украины и Федеральное бюро расследований США. По данным следствия, в нее входили как минимум 27 человек из разных стран, в частности Украины, Казахстана и России.

В схеме были задействованы десятки людей. Источник: ОГП

Связанная с ними сеть насчитывала более 60 участников в восьми юрисдикциях. Среди фигурантов – бывшие участники известной хакерской группировки Conti.

Как хакеры взламывали компании и требовали деньги

Злоумышленники атаковали предприятия нефтегазовой, фармацевтической, промышленной и логистической отраслей, финансовые учреждения и объекты критической инфраструктуры. Чтобы проникнуть в корпоративные сети, они прибегали к социальной инженерии.

В частности, выдавали себя за сотрудников служб IT-поддержки, добывали учетные данные сотрудников и убеждали их устанавливать программы для удаленного доступа. Для автоматизации мошеннических звонков использовали технологии искусственного интеллекта.

Дельцы использовали ИИ. Источник: ОГП

Попав в систему, хакеры похищали конфиденциальную информацию, блокировали файлы с помощью специального вредоносного программного обеспечения и фактически останавливали работу предприятий. За восстановление доступа требовали выкуп в криптовалюте. Если компания отказывалась платить, ей угрожали обнародовать похищенные данные.

В одном из задокументированных эпизодов злоумышленники похитили у американского предприятия 1,4 терабайта информации. Сначала они потребовали $10 млн за восстановление доступа к данным, но после переговоров получили $5 млн.

Следствие установило как минимум 28 компаний, перечисливших хакерам более $40,5 млн. Окончательный размер ущерба еще устанавливают.

В Украине провели 66 обысков

В ходе международной операции с участием американских правоохранителей одновременно провели 66 обысков в Киеве и 11 областях Украины. Правоохранители изъяли:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

банковские карты;

почти $370 тыс. и 20 тыс. евро наличными.

Во время обысков обнаружили наличные. Источник: ОГП

Четырем ключевым участникам организации сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. По инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские хакеры украли 11 млн грн у пользователей онлайн-платформ из США.Через чужие профили злоумышленники оформляли покупки с использованием банковских карт.