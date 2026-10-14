Огонь уничтожил около 85 % товаров: Россия 10 раз за день обстреляла "Эпицентр" в Хмельницком. Фото

В результате российских атак на логистический комплекс компании"Эпицентр"в Хмельницком огонь уничтожил около 85 % товаров, хранившихся на складе. В течение одного дня российские войска десять раз нанесли удары по объекту, что привело к пяти масштабным пожарам.

О последствиях атаки компания "Эпицентр К" рассказала на своей странице в Facebook. Там отметили, что российские удары фактически уничтожили последний крупный логистический распределительный центр сети, который остался нетронутым после предыдущих атак на склады в Киеве и Киевской области.

Последний крупный логистичес... Источник: facebook.com/epicentrkua Развернуть

В компании подчеркнули, что самое главное – все сотрудники остались живы. В то же время масштаб разрушений стал серьезным ударом для бизнеса, ведь этот склад играл важную роль в обеспечении торговых центров сети товарами.

"Десять. ДЕСЯТЬ атак за один день. Пять масштабных пожаров!" — написали представители "Эпицентра К".

По словам компании, во время атаки в небе находилось около трёх десятков дронов, которые не давали потушить пожар.

Последний крупный логистичес... Источник: facebook.com/epicentrkua Развернуть

Удар по бизнесу

Логистический комплекс в Хмельницком был фактически последним крупным складским объектом компании, уцелевшим после уничтожения двух крупнейших логистических комплексов в Киеве и Киевской области.

Именно оттуда товары отправлялись в торговые центры "Эпицентра". На складе ежедневно работали люди, обеспечивавшие поставки продукции покупателям.

Последний крупный логистичес... Источник: facebook.com/epicentrkua Развернуть

В компании отметили, что последствия атаки не ограничиваются уничтоженными товарами. Разрушение логистического центра означает также значительные финансовые потери и проблемы с организацией поставок.

Там подчеркнули, что за каждой такой атакой стоят не только поврежденные здания, но и риски для работы украинского бизнеса, выплаты зарплат, сохранения рабочих мест и поддержки экономики страны.

Несмотря на предыдущие потери, в компании отметили, что и в дальнейшем приходится начинать работу с нуля. Однако к таким ударам невозможно привыкнуть.

Последний крупный логистичес... Источник: facebook.com/epicentrkua Развернуть

Самым большим облегчением для сотрудников и компании стало то, что во время атаки на логистический комплекс в Хмельницком никто не пострадал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в компании "Эпицентр К" эмоционально отреагировали на уничтожение РФ магазина в Николаеве.