Владельцы "Новой почты" купили банк: какие изменения ждут клиентов

Украинская группа компаний Nova, в которую входит в том числе "Нова пошта", приобрела БТА Банк. Это позволит компании, у которой уже есть собственная платежная система NovaPay, запустить и полноценный банк.

О завершении сделки сообщили в самой группе компаний. Там отметили, что планируют интегрировать NovaPay в БТА Банк и провести ребрендинг финансового учреждения – в NovaBank.

"Сочетание технологических возможностей NovaPay и банковской лицензии позволит масштабировать финансовые сервисы для бизнеса и частных клиентов как в цифровом формате, так со временем и в физической сети отделений", – объяснили в Nova и назвали это "естественным этапом эволюции платежной системы NovaPay".

Все обновления пройдут бесшовно для действующих клиентов БТА и NovaPay: без изменения условий обслуживания, а также с полным сохранением действующих договоров и обязательств.

Группа планирует таким образом воплотить концепцию банка финансовой инклюзии. "Создание NovaBank позволит устранить финансовую изоляцию общин, где цифровые сервисы или отделения универсальных банков пока отсутствуют, и откроет полноценный доступ к финансовым услугам для людей и малого бизнеса", – подчеркнули владельцы "Новой почты".

Банк финансовой инклюзии – это отдельный тип финансовых учреждений с ограниченной банковской лицензией, который должен обеспечивать доступ к базовым банковским услугам там, где обычные банки не могут полноценно работать. В частности, речь идет о прифронтовых и деоккупированных территориях, где из-за рисков безопасности нет банковских отделений или дистанционные сервисы работают нестабильно из-за перебоев со связью.

Что предшествовало

В июне Nova и БТА Банк подписали меморандум о возможной покупке учреждения и создании на его основе банка финансовой инклюзии. А уже 23 октября компания "НоваПей Инвест" сообщила Нацкомиссии по ценным бумагам о намерении приобрести 100% акций банка и подала соответствующее заявление в Нацбанк.

Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, совладельцы финкомпании "Є-Гроші" Вячеслав Мишалов и Дмитрий Шевчук прекратили процедуру согласования приобретения существенного участия в БТА Банке. Предыдущим владельцем 100% уставного капитала БТА Банка был казахский бизнесмен Кенес Ракишев.

12 ноября НБУ разрешил Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову приобрести 100% украинского БТА Банка через структуры группы Nova. При этом, согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2026 года БТА Банк занимал последнее, 59-е место среди украинских банков по размеру активов. Они составляли 338,49 млн грн. За январь-август учреждение получило 1 млн грн прибыли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Нова пошта" создала собственную ПВО. Также компания сформировала собственные пожарные подразделения.