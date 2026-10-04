Свободного жилья почти нет: где в Украине квартиры раскупают за считанные часы, даже за баснословные деньги

На западе Украины резко сократилось предложение жилья: в Ужгороде свободных квартир практически нет, в Ивано-Франковске на один вариант претендуют до 25-30 человек, а во Львове самое дешевое жилье раскупают быстрее всего. Если зимой из-за ситуации с безопасностью и энергетического кризиса начнется новая волна переездов, дефицит может усугубиться, а цены – снова пойти вверх.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на профильных специалистов этой отрасли. Одной из причин стал новый рост спроса со стороны украинцев, переезжающих из Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы и других городов.

В преддверии зимы часть семей пытается переехать в западные регионы, а предложение жилья не успевает за спросом. В результате потенциальным арендаторам все чаще приходится рассматривать не только областные центры, но и пригороды, а также небольшие населенные пункты.

В Ужгороде свободных квартир практически не осталось

Наиболее сложной ситуация стала в Ужгороде. Небольшой по размеру рынок недвижимости города не выдерживает резкого увеличения количества потенциальных арендаторов. По статистике ЛУН, средняя стоимость аренды в Ужгороде за год выросла примерно на 50%, а арендные ставки уже примерно на 80% превышают киевские.

Причем особенно заметно ситуация изменилась в течение последних месяцев. Руководитель агентства недвижимости R.Grand и председатель регионального представительства Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Роман Перегинец рассказал, что в городе фактически разобрали даже те квартиры, которые раньше считались непривлекательными для арендаторов.

"Две недели назад в городе полностью разобрали все варианты квартир в аренду, даже те, которые считались неликвидными", – отметил он. Дефицит касается не только квартир. Найти свободный частный дом также чрезвычайно сложно. Значительную часть таких объектов арендовали семьи, которые приехали из Киева и искали более просторное жилье для проживания с детьми.

По словам риелтора, среди запросов были дома площадью примерно 150–200 кв. м и таунхаусы стоимостью 2000–4000 долларов в месяц. При этом люди, которые сейчас обращаются в агентства, готовы платить очень большие для регионального рынка суммы.

"Люди, которые приезжают из Киева, Днепра, Запорожья, уже готовы снимать двухкомнатную квартиру за $1500–$2000 в месяц. Но квартир нет", – объясняет Перегинец. Одной из причин такой ситуации эксперт называет резкое увеличение фактического населения Ужгорода.

По его оценкам, с начала полномасштабной войны количество жителей могло вырасти примерно со 120 тыс. до 300 тыс. человек. То есть спрос вырос значительно быстрее, чем физически мог увеличиться жилой фонд.

Дефицит уже распространился за пределы Ужгорода

Из-за нехватки предложения арендаторы начали активнее обращать внимание на небольшие города Закарпатья. Соответственно, жилье дорожает уже не только в самом Ужгороде.

Например, в Перечине, расположенном примерно в 30 км от областного центра, спрос также резко вырос. Однокомнатные квартиры там уже могут предлагать за 16 тыс. грн в месяц и больше. Часть людей на фоне дефицита аренды вообще переходит к покупке недвижимости.

Речь идет преимущественно о тех, кто уже понимает, что планирует оставаться в Закарпатье надолго. Таким образом, высокий спрос одновременно поддерживает и рынок аренды, и продажи квартир в новостройках.

Во Львове квартиры есть, но дешевого жилья становится все меньше

Несколько лучше обстоит ситуация во Львове. Полного дефицита предложения здесь пока нет, однако найти доступное жилье становится сложнее. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет около 24,8 тыс. грн в месяц. За год этот показатель вырос примерно на 32%.

Директор риэлторского бюро "Вариант" и руководитель львовского филиала АФНУ Андрей Борисов отмечает, что количество запросов от людей, переезжающих из восточных регионов, значительно увеличилось. Наибольший спрос традиционно приходится на более дешевый сегмент.

"Менее чем за 17 000 грн в месяц ничего не найдешь, а с улучшенным ремонтом – от 20 000 грн", – рассказывает Борисов. Особенно активно ищут двухкомнатные квартиры. Семьи с более крупным бюджетом рассматривают частные дома во Львове и пригороде.

Среди популярных направлений – Винники, Лисеничи, Малечковичи и другие населенные пункты на расстоянии примерно до 10 км от Львова. Стоимость аренды дома в пригороде может составлять 800–1000 долларов в месяц. В то же время квартира с качественным ремонтом в новостройке или старом австрийском доме может обойтись примерно в 1200 долларов в месяц.

При этом ожидания людей, приезжающих из Киева, не всегда соответствуют львовским реалиям. "Киевляне обычно хотят за те же деньги, что и в столице, снять в центре трех-четырехкомнатную квартиру для семьи, но не получается – львовские цены выше", – объясняет риелтор.

В Франковске на одну квартиру претендуют десятки людей

Еще более острой стала ситуация в Ивано-Франковске. Количество доступных для долгосрочной аренды квартир там сократилось до минимума. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет примерно 22,5 тыс. грн в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее.

Директор регионального отделения АФНУ Нестор Слюсаренко оценивает конкуренцию среди потенциальных арендаторов в 25–30 человек на одну квартиру. " Жилья осталось очень мало. На каждую квартиру по 25–30 желающих", – рассказывает эксперт.

По его словам, хорошие варианты могут найти нового арендатора буквально за полдня. Только в течение сентября цены на аренду в городе, по оценкам специалиста, подскочили примерно на 20–25%, а стоимость отдельных квартир достигает $650 в месяц. Причем дефицит настолько велик, что спрос есть практически на все жилье – от старых квартир с советским ремонтом до дорогих современных объектов.

Дома за тысячи долларов тоже раскупают за считанные часы

Спрос в Ивано-Франковской области вышел далеко за пределы самого областного центра. Люди ищут частные дома в пригородах, туристических городах и других населенных пунктах региона. Показательна ситуация в Яремче. По словам Слюсаренко, один из домов за $1850 в месяц сдали в аренду в течение нескольких часов. Спрос есть даже на варианты примерно за $3000 в месяц.

Из-за этого рынок может начать меняться структурно. Владельцам домов и квартир, которые традиционно работали с туристами и сдавали жилье посуточно, при нынешнем спросе может стать выгоднее переходить на долгосрочную аренду. Отмечается, что это может несколько увеличить количество предложений, однако полностью проблему дефицита не решит.

В Луцке цены уже догнали Киев

Напряженной остается ситуация и в Луцке. В отличие от Ужгорода или Ивано-Франковска, доступные квартиры там еще есть, однако желающих арендовать жилье значительно больше, чем предложений. По словам главы Волынского филиала АФНУ Татьяны Шевчук, цены фактически уже достигли киевского уровня.

Однокомнатная квартира стоит от 12 тыс. грн в месяц, тогда как за двухкомнатную квартиру с автономным отоплением придется отдать от 20 тыс. грн. Именно автономное отопление и общая энергетическая независимость жилья могут становиться все более важными характеристиками в преддверии зимы.

Главным риском для западноукраинского рынка недвижимости остается новая волна внутренней миграции. Если из-за ситуации с безопасностью и возможных проблем с энергоснабжением значительное количество людей одновременно решит переехать из центральных, южных и восточных областей, свободных квартир в наиболее популярных западных городах может просто не хватить.

По словам Нестора Слюсаренко, ситуация уже приближается к той, которая наблюдалась в начале полномасштабной войны. Разница заключается в том, что в 2022 году огромный поток людей возник практически одновременно, а сейчас города заполняются постепенно.

Однако запас свободного жилья уже в значительной степени исчерпан. Поэтому новый резкий скачок спроса может привести сразу к двум последствиям: еще большему дефициту квартир и дальнейшему росту цен.

Части украинцев в таком случае придется отказаться от наиболее популярных направлений и искать жилье в меньших городах, селах и более отдаленных пригородах. Другим, по оценкам участников рынка, придется рассматривать переезд в другие регионы или даже за границу.

Быстро увеличить количество квартир не удастся

Даже высокие цены не позволят рынку мгновенно отреагировать на дефицит. Например, в Ужгороде есть сотни квартир в новостройках, которые теоретически могли бы пополнить рынок долгосрочной аренды. Проблема заключается в том, что значительная часть такого жилья остается без ремонта. Для того чтобы подготовить его к заселению, требуются месяцы и значительные инвестиции.

Не способно быстро решить проблему и новое строительство. Даже несмотря на то, что в западных областях строят больше жилья, от начала проекта до фактического заселения квартир проходит значительное время.

Так, по данным Госстата, во Львовской области за первое полугодие 2026 года ввели в эксплуатацию на 5,2 % больше жилья, чем за аналогичный период 2025 года. Рост объемов жилищного строительства наблюдается также в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Однако при нынешних темпах внутренней миграции этого может оказаться недостаточно, чтобы быстро сбалансировать рынок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти 40% опрошенных украинцев уже планируют или рассматривают возможность переезда зимой 2026–2027 годов из-за возможных проблем с коммунальными услугами. Чаще всего украинцы готовы арендовать частный дом или квартиру, а среди потенциальных направлений переезда чаще всего называли Ивано-Франковскую, Киевскую и Закарпатскую области.