Известная сеть ресторанов закрыла все заведения в Украине: каковы причины и возобновит ли работу

Популярная сеть заведений питания Salateira прекратила работу всех 12 ресторанов в Украине после почти 15 лет деятельности. Среди причин закрытия – финансовые трудности, в частности падение выручки на 45% из-за длительных воздушных тревог и вынужденных простоев заведений в торговых центрах. В частности, новый ресторан Salaterra в ТЦ River Mall не является ребрендингом сети, а представляет собой совершенно новое заведение.

О закрытии сообщила совладелица компании Ирина Добруцкая. Закрытие стало финалом длительного периода финансовых трудностей, о которых представители сети рассказывали еще летом 2026 года.

Из-за воздушных тревог и вынужденных остановок работы рестораны, расположенные в торговых центрах, потеряли значительную часть выручки. В то же время расходы на содержание заведений сохранялись, а рентабельность бизнеса существенно ухудшилась.

Почему закрылись все рестораны Salateira

После почти 15 лет работы бренд фактически покинул украинский ресторанный рынок. В июне 2026 года в Киеве еще работали 12 заведений, однако к ноябрю все они прекратили принимать посетителей. О проблемах компании стало известно еще летом.

Сооснователь Salateira Александр Савилов в интервью рассказывал, что работа ресторанов в торговых центрах серьезно пострадала из-за длительных воздушных тревог. По сравнению с довоенным периодом выручка таких заведений сократилась примерно на 45%. Особенно сложной ситуация была для ресторанов, работавших в ТРЦ.

Во время воздушных тревог торговые центры и расположенные в них заведения вынуждены приостанавливать работу, а посетители покидают помещения или вовсе туда не приходят. В результате рестораны теряют часы, в течение которых могли бы обслуживать клиентов и получать доход. По словам Савилова, один час вынужденного простоя мог стоить отдельному заведению от 10 до 30 тыс. грн.

При этом маржинальность бизнеса сократилась вдвое. Для сети с несколькими ресторанами такие потери становились особенно ощутимыми, ведь каждое заведение должно было покрывать текущие расходы даже в условиях нестабильного потока посетителей.

Несмотря на трудности, компания пыталась найти возможности для восстановления. В частности, рассматривали обновление концепции ресторанов, привлечение партнеров и дальнейшее развитие сети. Однако в итоге эти планы не помогли сохранить украинские заведения.

Что известно о новом ресторане Salaterra

Отдельное внимание привлекла ситуация вокруг помещения бывшего ресторана Salateira в киевском ТРЦ River Mall. На его месте открылось заведение Salaterra, название которого очень похоже на название прежней сети. Из-за этого в соцсетях начали предполагать, что Salateira просто сменила бренд и продолжила работу под новым названием.

Однако Добруцкая опровергла эту версию. По ее словам, Salaterra не является ребрендингом Salateira, новый ресторан открыли бывший бренд-шеф сети и владельцы торгового центра. Совладелица также заявила, что оборудование закрытого ресторана Salateira не вернули, а теперь его используют в новом заведении.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, осенью 2026 года Sinsay, METRO, "Книгарня Є" и "Сирне королівство" приостановили работу или закрыли отдельные торговые точки преимущественно из-за российских атак и рисков для безопасности, тогда как сети 1708 и BPSH сократили присутствие в Киеве из-за снижения посещаемости и потери рентабельности. В то же время большинство этих решений не означает окончательного ухода компаний с украинского рынка.