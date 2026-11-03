Вдвое меньше почтальонов и 2800 закрытых отделений: украинские села рискуют остаться без почты

За три года "Укрпошта" сократила сеть почти на 2800 отделений, а число почтальонов за 2023-2024 годы уменьшилось почти вдвое – с 12 505 до 6658. Из-за отсутствия полного учета населенных пунктов с передвижной или отсутствующей почтой от компании требуют усилить контроль, чтобы жители сел не потеряли доступ к пенсиям, коммунальным платежам и другим необходимым услугам. Форматирование границ не указано в source? Wait supplied has 8 boundaries. Need exact markers. Ensure all: source before не, after period. Correct output markers mapping.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, в Офис омбудсмена регулярно поступают обращения граждан, которые обеспокоены закрытием стационарных почтовых отделений и переходом на передвижную почту.

Особенно остро этот вопрос стоит в селах, где почтовое отделение часто является одним из немногих доступных мест для получения важных услуг. Через них люди могут получать пенсионные выплаты, оплачивать коммунальные счета, пользоваться другими сервисами.

"Укрпошта" сократила сеть почти на 28%

По данным мониторинга Офиса омбудсмана, за три года сеть "Укрпошты" сократилась с 10 000 до 7211 отделений. Компания потеряла почти 2800 почтовых объектов, а общее сокращение составило около 28%.

Отдельную обеспокоенность вызывает изменение формата обслуживания. В 2024-2025 годах примерно 28% сети "Укрпошты" составляли передвижные отделения. Такой формат предполагает, что почтовые услуги предоставляются не в постоянном помещении, а с помощью мобильных подразделений, которые могут обслуживать несколько населенных пунктов по определенному маршруту.

Передвижная почта может быть альтернативой стационарному отделению, особенно в небольших селах, где содержать постоянное помещение сложно. Однако эффективность такого решения зависит от регулярности работы, доступности графика и возможности жителей получать необходимые услуги в удобное время.

Именно здесь возникает ключевая проблема. По результатам мониторинга Офиса омбудсмена, "Укрпошта" не ведет отдельный учет населенных пунктов, в которых стационарные отделения заменили передвижными. Также нет надлежащих данных о селах, где почтовое обслуживание полностью отсутствует.

Из-за этого невозможно в полной мере определить, сколько людей после закрытия отделений фактически сохранили доступ к почтовым сервисам, а сколько остались без надлежащего обслуживания. Отсутствие такой статистики также затрудняет оценку того, соответствует ли передвижная почта реальным потребностям местных жителей.

Количество почтальонов сократилось почти вдвое

Еще один показатель, вызывающий обеспокоенность, – численность работников почтовой сети. По данным Офиса омбудсмена, в 2023 году в "Укрпошті" работали 12 505 почтальонов. Уже в 2024 году их количество сократилось до 6658. Таким образом, за один год численность почтальонов сократилась почти на 47%. Фактически компания потеряла около 5800 работников этой категории.

Сокращение персонала может влиять на доступность почтовых услуг, особенно в отдаленных населенных пунктах. Почтальоны нередко выполняют важную социальную функцию – доставляют пенсии, корреспонденцию, периодические издания и другие отправления людям, которые не имеют возможности самостоятельно посетить почтовое отделение.

Для пожилых жителей сел, людей с инвалидностью и граждан с ограниченной мобильностью почтальон может быть одним из ключевых каналов получения необходимых услуг. Поэтому сокращение числа работников в сочетании с закрытием отделений создает дополнительные риски.

В то же время сам факт сокращения персонала не позволяет автоматически утверждать, что все эти люди потеряли доступ к почте. Для объективной оценки необходимо понимать, как именно изменились маршруты доставки, графики передвижных отделений и охват населенных пунктов. Именно таких данных, по результатам мониторинга Офиса омбудсмана, сейчас не хватает.

Война привела к закрытию более тысячи почтовых объектов

На работу "Укрпошты" существенно влияют обстоятельства безопасности. Из-за полномасштабной войны компания вынуждена менять организацию работы, в частности в прифронтовых регионах и на территориях, где существует угроза обстрелов. По информации Лубинца, с начала 2022 года по 1 июля 2026 года из-за факторов безопасности 1070 почтовых объектов прекратили работу или изменили режим обслуживания.

Показатель охватывает объекты, которые не только закрылись, но и перешли на другой формат работы. Поэтому его не стоит трактовать как количество отделений, окончательно прекративших деятельность. Война действительно может быть объективной причиной изменения работы почтовой сети. Однако, как подчеркивает омбудсмен, важно не только объяснить, почему то или иное отделение больше не работает, но и определить, как после этого люди будут получать необходимые услуги.

Особенно это касается граждан, для которых почта является важным способом получения пенсий, выплат или доступа к финансовым сервисам. Если стационарное отделение закрывают, альтернативный формат должен обеспечивать реальную возможность пользоваться почтовыми услугами.

Что омбудсмен рекомендует "Укрпочте"

По результатам мониторинга Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека предоставил "Укрпоште" рекомендации по совершенствованию работы сети и обеспечению доступа граждан к почтовому обслуживанию. В частности, речь идет о необходимости улучшить учет населенных пунктов, в которых работают стационарные или передвижные отделения, а также тех, где почтовые услуги отсутствуют.

Также омбудсман рекомендует усилить контроль за работой передвижных отделений. Важно понимать, соблюдают ли они установленные графики, охватывают ли все населенные пункты, которые должны обслуживать, и могут ли жители получать необходимые услуги без существенных затруднений.

Особое значение имеет оценка потребностей людей после закрытия стационарных отделений. Переход на передвижной формат не должен означать, что граждане фактически теряют возможность получать пенсии, оплачивать коммунальные счета или пользоваться другими почтовыми сервисами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине мошенники рассылают SMS от имени "Укрпошты" с требованием уплатить 30 грн таможенного сбора за посылку, а ссылка для оплаты ведет на поддельный сайт, где злоумышленники пытаются похитить банковские реквизиты и деньги. В компании призывают не переходить по подозрительным ссылкам, проверять отправления только через официальные ресурсы.