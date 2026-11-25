Стоимость дома выросла в 77 раз: недвижимость в Закарпатье продали за 7 млн грн

Государственный дом отдыха в урочище Ждимир на Закарпатье продали на аукционе за 7,05 млн грн, хотя стартовая цена составляла всего 91 128 грн, а в торгах приняли участие 80 претендентов. С учетом НДС (налог на добавленную стоимость) победитель должен заплатить 8,46 млн грн за комплекс с домом, баней, хозяйственными постройками и мебелью, который нуждается в ремонте, но не предусматривает обязательных условий по реконструкции или ведению бизнеса.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины. Объект расположен в урочище Ждимир в селе Вовчий Мукачевского района, аукцион состоялся 29 октября 2026 года в рамках приватизации государственного имущества.

От 91 тысячи до 7 млн грн: как прошли торги

Начальная стоимость государственного дома отдыха была относительно небольшой – чуть более 91 тыс. грн. Однако такая цена не осталась окончательной: конкуренция между десятками претендентов существенно повлияла на результат аукциона.

По итогам торгов победившая ставка составила 7 050 912 грн. Таким образом, недвижимость продали в 77 раз дороже первоначальной цены. Всего за право приобрести комплекс соревновались 80 участников, что стало одним из ключевых факторов столь существенного повышения стоимости.

Однако сумма, которую победитель должен фактически перечислить за имущество, будет еще больше. К финальной цене добавляется налог на добавленную стоимость в размере 1 410 182 грн. В итоге покупатель должен заплатить:

стартовая цена – 91 128 грн;

финальная цена аукциона – 7 050 912 грн;

НДС – 1 410 182 грн;

общая сумма к оплате – 8 461 094 грн.

То есть фактическая стоимость приобретения комплекса превысит 8,4 млн грн, не учитывая возможных будущих расходов на ремонт, обустройство территории или изменение назначения недвижимости.

Что именно продали и в каком состоянии находится недвижимость

Основной объект комплекса – одноэтажный дом отдыха площадью 129,9 квадратного метра. Его построили в 1990 году. Здание имеет саманные стены, черепичную крышу и двойные деревянные окна. В доме есть электричество и водоснабжение, а отопление обеспечивается печью. Общее техническое состояние недвижимости оценивают как удовлетворительное, однако она нуждается в ремонте.

Новому владельцу, вероятно, придется дополнительно вложить средства в обновление помещений, инженерных систем и самого дома, если он планирует использовать его для туристического бизнеса или личного отдыха. При этом покупатель получает не только основное здание. В состав приватизированного комплекса также входят:

баня;

дом охраны;

беседка;

хозяйственные постройки;

ограждение;

тротуар.

Вместе с недвижимостью передаются также мебель и бытовая техника. Среди имущества указаны кровати, шкафы, телевизор, музыкальный центр, газовая плита и микроволновая печь.

Где расположен дом и чем интересна эта местность

Недвижимость расположена в урочище Ждимир, в селе Вовчий Мукачевского района Закарпатской области. Это горная местность, которая может быть интересна тем, кто ищет место для отдыха вдали от крупных городов, туристических потоков и шума.

Закарпатье традиционно привлекает туристов природой, горными маршрутами, лесами, местной культурой и возможностями для отдыха в разные времена года. Поэтому приобретенный комплекс можно рассматривать не только как частную загородную недвижимость, но и как потенциальную базу для туристического проекта.

Условия приватизации не предусматривают обязательного проведения ремонта или реконструкции объекта в конкретные сроки. Также покупателя не обязывают начинать хозяйственную деятельность или использовать комплекс исключительно как туристическую базу.

Когда победитель должен заплатить за приобретенный комплекс

После завершения аукциона покупатель должен выполнить финансовые обязательства в установленный срок. Согласно условиям приватизации, оплату необходимо произвести в течение 20 рабочих дней с момента формирования протокола о результатах торгов.

После поступления полной суммы стороны заключают договор купли-продажи. Передача имущества осуществляется путем оформления соответствующего акта приема-передачи. Завершение приватизации будет означать переход государственного комплекса в частную собственность.

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