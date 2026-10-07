В Украину вернулись отключения электричества: подорожают ли устройства EcoFlow и сколько они стоят

Зарядные станции в Украине сейчас стоят примерно от 23-40 тыс. грн за базовые модели до 100 тыс. грн и более за оборудование мощностью от 3 кВт, при этом резкого роста цен пока не наблюдается, хотя ситуация может измениться из-за валютного курса или повышенного спроса. В то же время украинцы все чаще не оплачивают такую покупку сразу, если раньше 70% клиентов приобретали станции за собственные средства, то теперь около 70% оформляют их в кредит.

Об этом рассказал бренд-менеджер EcoFlowUA Сергей Силин в комментарии "Киев24". По его словам, на конечную стоимость оборудования сейчас влияют прежде всего мощность, конкретный бренд и валютный курс. В то же время в случае резкого увеличения спроса цены на отдельные модели также могут вырасти.

Сколько сейчас стоят зарядные станции

Разброс цен на рынке остается значительным. Стоимость в первую очередь зависит от мощности станции и производителя. Так, модели начального сегмента стоят примерно 23–40 тыс. грн. Более мощные станции обойдутся уже значительно дороже.

За оборудование мощностью около 2 кВт придется заплатить ориентировочно 45–80 тыс. грн в зависимости от бренда, характеристик и конкретной модели. Если же речь идет о зарядных станциях мощностью от 3 кВт и выше, покупателю стоит рассчитывать уже примерно на 100 тыс. грн и более.

Таким образом, разница между базовой и мощной станцией может составлять десятки тысяч гривен. Для семьи, которая хочет обеспечить резервным питанием не только смартфоны, ноутбуки и роутер, но и часть бытовой техники, расходы могут превышать 50–100 тыс. грн.

Резкого подорожания пока нет

Несмотря на рост актуальности резервных источников питания, резкого скачка стоимости зарядных станций на украинском рынке пока не наблюдается. По словам Силина, некоторое повышение цен произошло в середине и в конце лета. Однако оно было относительно небольшим и, прежде всего, объяснялось изменением курса гривны по отношению к валютам, в которых закупается оборудование.

Если курс доллара и евро в ближайшее время будет оставаться относительно стабильным, существенных причин для резкого изменения стоимости станций из-за валютного фактора пока нет. "Если курс по отношению к доллару и евро сейчас не будет меняться, то, скорее всего, стоимость станций останется примерно на том же уровне", – пояснил эксперт.

При этом ситуация может измениться, если спрос на оборудование резко возрастет. В таких условиях цены могут подняться уже не из-за валютного курса или увеличения закупочной стоимости, а из-за дефицита отдельных моделей и ажиотажа среди покупателей. Именно поэтому эксперт советует людям, которые уже планируют купить станцию, по возможности не откладывать покупку до момента резкого роста спроса.

70% покупателей теперь приобретают станции в кредит

За последние несколько лет наиболее заметно изменились даже не цены, а способ, которым украинцы оплачивают зарядные станции. Раньше примерно 70% клиентов были готовы сразу оплатить полную стоимость оборудования, тогда как около 30% пользовались кредитными предложениями.

Теперь соотношение фактически изменилось на противоположное. По словам представителя EcoFlowUA, сейчас лишь около 30% покупателей оплачивают зарядную станцию сразу, тогда как примерно 70% оформляют покупку в кредит. "Если раньше соотношение составляло 70 к 30 – 70% сразу были готовы выложить средства, 30% брали в кредит, – сейчас соотношение полностью изменилось. 30% готовы сразу заплатить за зарядную станцию, 70% готовы брать ее в кредит", – отметил бренд-менеджер.

Это изменение особенно показательно с учетом стоимости оборудования. Даже относительно недорогая зарядная станция может стоить примерно как месячная зарплата украинца, тогда как приобретение мощного оборудования требует уже 50–100 тыс. грн и более. Поэтому вместо единовременных крупных расходов покупатели все чаще распределяют их на несколько платежей.

Банки увеличивают сроки оплаты

Росту доли кредитных покупок способствуют и предложения финансовых учреждений. По словам представителя рынка, банки увеличили сроки, в течение которых клиенты могут оплачивать приобретенное оборудование. Отмечается, что это позволяет разделить стоимость дорогостоящей станции на большее количество платежей и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет в конкретном месяце.

Например, если оборудование стоит 60–80 тыс. грн, необходимость оплатить всю сумму сразу может стать существенным барьером. Именно поэтому возможность оформления покупки в рассрочку или в кредит становится для многих решающим фактором. Фактически за последние два-три года кредит из дополнительного способа приобретения зарядных станций превратился в основной для значительной части покупателей.

Могут ли зарядные станции подорожать

На данный момент эксперт не видит предпосылок для резкого общего роста цен. Ключевым фактором остается валютный курс, поскольку значительная часть такого оборудования импортируется. Если гривна не ослабнет значительно по отношению к доллару и евро, цены могут оставаться примерно на нынешнем уровне.

Однако вторым фактором является спрос. В периоды, когда потребность в резервном питании резко возрастает, увеличивается нагрузка на запасы продавцов и поставки отдельных моделей. По словам представителя рынка, в такой ситуации нельзя исключать ситуативное подорожание. В то же время сейчас резкого ценового скачка на рынке не наблюдается.

Поэтому украинцам, которые точно знают, что им необходим резервный источник питания, советуют не ждать момента, когда спрос достигнет пика. Ориентироваться при покупке только на цену не стоит. Мощность станции должна соответствовать тому, какие именно устройства планируется от нее питать.

Для зарядки смартфонов, ноутбуков, портативных зарядных устройств, работы роутера и другой маломощной техники требования будут одинаковыми. Если же от станции планируется питать холодильник, телевизор, насос, котел или несколько приборов одновременно, требования к мощности и емкости аккумулятора значительно возрастают.

Именно поэтому разница в стоимости оборудования настолько велика, что покупатель может потратить около 23–40 тыс. грн на одну категорию устройств или более 100 тыс. грн – на более мощные решения. Помимо номинальной мощности, перед покупкой стоит учитывать емкость батареи, максимальную нагрузку, скорость зарядки и реальное энергопотребление техники, которую планируется подключить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии количество зарегистрированных "солнечных станций на балконах" превысило 1,3 млн, типичная система может вырабатывать около 600–900 кВт·ч в год и частично сокращать потребление электроэнергии из сети. В Украине 800-ваттная система при благоприятных условиях теоретически может дать до примерно 900 кВт·ч в год и сэкономить до 3,9 тыс. грн, однако для работы во время отключений требуются аккумулятор и соответствующий автономный инвертор.