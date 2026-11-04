У украинцев выманивают деньги под видом работы в банке: сколько требуют и за какие вакансии

Ощадбанк предупредил о мошенниках, которые якобы предлагают трудоустройство на должности с бронированием от мобилизации за деньги, хотя все 550 актуальных вакансий банка доступны публично и не требуют никакой оплаты за получение работы. Бронирование предоставляют только сотрудникам, которые соответствуют законодательным критериям, в рамках установленных лимитов, а украинцев, у которых требуют деньги за вакансию, призывают обращаться к правоохранителям.

О новой мошеннической схеме стало известно после того, как ГП ТРК "Аверс" опубликовало соответствующую информацию. Журналисты сообщили об идентификации человека, который, вероятно, предлагал за деньги устроиться в государственный банк на должность с возможностью бронирования.

После распространения этой информации Ощадбанк выступил с официальным разъяснением и призвал потенциальных кандидатов быть осторожными во время поиска работы. В финучреждении подчеркивают, что никаких платежей за получение вакансии не предусмотрено, а все процедуры трудоустройства должны происходить в соответствии с установленными правилами.

В Ощадбанке есть 550 открытых вакансий: как проходит трудоустройство

В банке заявляют, что набор сотрудников осуществляется на добровольных, открытых и прозрачных условиях. Информация обо всех актуальных вакансиях доступна публично, поэтому кандидатам не нужно искать посредников или договариваться с неизвестными лицами, чтобы получить возможность работать в финансовом учреждении.

На момент публикации заявления в Ощадбанке было 550 вакантных должностей. Желающие трудоустроиться могут самостоятельно ознакомиться с предложениями работодателя и подать заявку через официальные каналы.

В финансовом учреждении отдельно подчеркивают, что ни одно стороннее лицо не имеет полномочий гарантировать трудоустройство за вознаграждение. Предложения заплатить за собеседование, оформление документов, получение конкретной должности или возможность бронирования не являются частью официальной процедуры найма. Для поиска работы банк рекомендует использовать:

официальный сайт Ощадбанка;

официальные страницы финансового учреждения в социальных сетях;

публичные площадки для размещения вакансий, в частности robota.ua.

Именно на этих ресурсах кандидаты могут проверить актуальность предложений и узнать об условиях трудоустройства.

Можно ли получить бронирование после трудоустройства

Отдельное внимание банк уделил вопросу бронирования военнообязанных сотрудников. Именно возможность получить отсрочку от мобилизации, вероятно, мошенники используют как дополнительный аргумент, чтобы убедить людей заплатить за трудоустройство.

В Ощадбанке объясняют, что право на бронирование есть не у всех сотрудников автоматически. Оно распространяется только на военнообязанных работников, которые соответствуют критериям критичности, определенным законодательством, и только в пределах установленных для банка лимитов.

То есть сам факт получения работы в государственном банке не означает автоматического бронирования. Возможность его оформления зависит от соответствия сотрудника установленным требованиям, а также от наличия предусмотренных для учреждения лимитов.

В финучреждении заверяют, что безусловно соблюдают законодательные требования. Кроме того, банк регулярно информирует государственные органы о количестве забронированных работников в соответствии с установленной процедурой отчетности.

Сама процедура находится под постоянным контролем и проверками уполномоченных государственных органов. Таким образом, оформление бронирования не является вопросом частных договоренностей между кандидатом и посредником, а происходит в рамках определенного государством механизма.

Что делать, если за трудоустройство требуют деньги

Ощадбанк призывает украинцев не соглашаться на предложения заплатить за получение вакансии, даже если собеседник обещает гарантированное трудоустройство или бронирование. Особенно осторожными следует быть с предложениями от людей, которые представляются работниками банка, кадровиками или посредниками и предлагают решить вопрос неофициально.

Если во время поиска работы кто-то требует деньги за оформление на должность, кандидату рекомендуют обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Отмечается, что это касается и случаев, когда оплату объясняют якобы необходимостью ускорить процедуру трудоустройства или обеспечить место среди забронированных работников.

Важно, что официальное трудоустройство не требует оплаты за само право получить работу. Поэтому любые попытки требовать деньги за вакансию в Ощадбанке или обещать бронирование в обмен на вознаграждение следует рассматривать как потенциальную мошенническую схему.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине значительно ужесточат ответственность за сознательную передачу банковских карт и платежных реквизитов для использования в преступных схемах. Полиция подчеркивает, что отвечать могут не только организаторы мошенничества, но и люди, которые помогают проводить через свои счета незаконно полученные деньги.