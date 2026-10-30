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В Украине запретят работать части риелторов: какие новые жесткие правила готовят

Станислав Кожемякин

В Украине готовятся урегулир...

Источник: Freepik

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В Украине готовят реформу рынка недвижимости, которая может коренным образом изменить систему работы риелторской сферы. В частности, предлагается создать реестр риелторов и двухуровневую систему допуска к профессии, которая будет включать аккредитацию агентов. Некоторым агентам запретят работать – в частности, тем, у кого есть судимость, гражданам России и лицам, находящимся под санкциями.

Соответствующие изменения прописаны в законопроекте №16145. Об этом сообщила OBOZ.UA соавтор инициативы, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Подробности реформы

Двухуровневая система допуска к профессии

  • Первый уровень. Специалист по недвижимости (физическое лицо)

Такой специалист должен пройти профессиональное обучение, сдать квалификационный экзамен, получить свидетельство и повышать квалификацию не реже одного раза в 2 года. Если квалификация не повышена, действие свидетельства автоматически приостанавливается.

  • Второй уровень. Агент по недвижимости (ФЛП или компания)

ФЛП должен получить аккредитацию, а в агентстве должен работать как минимум один специалист, причем руководитель сам должен иметь статус специалиста. Оказывать посреднические услуги смогут только аккредитованные агенты.

Единый открытый реестр

Реестр риелторов должен быть открытым, бесплатным и доступным круглосуточно. Это позволит любому по номеру из объявления проверить действительность свидетельства или аккредитации, узнать место работы риелтора и наличие дисциплинарных взысканий.

"Человек, который покупает первую квартиру или снимает жилье для семьи, не должен разбираться, какая из нескольких организаций строже. Он должен видеть один номер в одном реестре и знать: за нарушение агент действительно потеряет право работать", – отметила Елена Шуляк.

Кого не допустят к работе

  • Лица с судимостью или коррупционными правонарушениями.
  • Граждане государства-агрессора.
  • Подсанкционные лица и компании, связанные с РФ или юрисдикциями из черного списка FATF.
  • Категорически запрещается деятельность на временно оккупированных территориях (в частности, через сайты, соцсети или мессенджеры).

Также для риелторов предусматриваются членские взносы в размере двух минимальных зарплат, декларирование конфликта интересов и проверка финансовой отчетности независимым аудитором. А наказание для нарушителей будет выбирать Дисциплинарная комиссия:

  • ее заседания будут транслироваться онлайн:
  • решения будут обнародоваться в течение 3 рабочих дней;
  • вердикт может быть обжалован в Апелляционной комиссии или суде.

Кто будет регулировать рынок

Больше всего споров сейчас вызывают темы регулирования рынка и ведения реестра. Мнения по этим вопросам разделились:

  • основной законопроект №16145 предлагает создать единую Украинскую ассоциацию специалистов по недвижимости с обязательным членством. Единый регулятор должен гарантировать жесткий контроль и неотвратимость наказаний за нарушения;
  • Альтернативный законопроект №16145-1 предлагает модель с несколькими саморегулируемыми организациями (СРО), что может создать риск "конкуренции снисходительностью", когда СРО будут бороться за членов за счет более мягкой дисциплины и более легких экзаменов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили условия государственной ипотечной программы єОселя – новый механизм направлен на стимулирование рождения и усыновления детей. Модель кредитования предлагает существенное снижение процентных ставок за каждого ребенка, а также дает возможность выходить за стандартные ограничения по площади и стоимости жилья.

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