В Украине запретят работать части риелторов: какие новые жесткие правила готовят

В Украине готовят реформу рынка недвижимости, которая может коренным образом изменить систему работы риелторской сферы. В частности, предлагается создать реестр риелторов и двухуровневую систему допуска к профессии, которая будет включать аккредитацию агентов. Некоторым агентам запретят работать – в частности, тем, у кого есть судимость, гражданам России и лицам, находящимся под санкциями.

Соответствующие изменения прописаны в законопроекте №16145. Об этом сообщила OBOZ.UA соавтор инициативы, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Подробности реформы

Двухуровневая система допуска к профессии

Первый уровень. Специалист по недвижимости (физическое лицо)

Такой специалист должен пройти профессиональное обучение, сдать квалификационный экзамен, получить свидетельство и повышать квалификацию не реже одного раза в 2 года. Если квалификация не повышена, действие свидетельства автоматически приостанавливается.

Второй уровень. Агент по недвижимости (ФЛП или компания)

ФЛП должен получить аккредитацию, а в агентстве должен работать как минимум один специалист, причем руководитель сам должен иметь статус специалиста. Оказывать посреднические услуги смогут только аккредитованные агенты.

Единый открытый реестр

Реестр риелторов должен быть открытым, бесплатным и доступным круглосуточно. Это позволит любому по номеру из объявления проверить действительность свидетельства или аккредитации, узнать место работы риелтора и наличие дисциплинарных взысканий.

"Человек, который покупает первую квартиру или снимает жилье для семьи, не должен разбираться, какая из нескольких организаций строже. Он должен видеть один номер в одном реестре и знать: за нарушение агент действительно потеряет право работать", – отметила Елена Шуляк.

Кого не допустят к работе

Лица с судимостью или коррупционными правонарушениями .

или . Граждане государства-агрессора .

. Подсанкционные лица и компании, связанные с РФ или юрисдикциями из черного списка FATF.

или юрисдикциями из черного списка FATF. Категорически запрещается деятельность на временно оккупированных территориях (в частности, через сайты, соцсети или мессенджеры).

Также для риелторов предусматриваются членские взносы в размере двух минимальных зарплат, декларирование конфликта интересов и проверка финансовой отчетности независимым аудитором. А наказание для нарушителей будет выбирать Дисциплинарная комиссия:

ее заседания будут транслироваться онлайн:

решения будут обнародоваться в течение 3 рабочих дней;

вердикт может быть обжалован в Апелляционной комиссии или суде.

Кто будет регулировать рынок

Больше всего споров сейчас вызывают темы регулирования рынка и ведения реестра. Мнения по этим вопросам разделились:

основной законопроект №16145 предлагает создать единую Украинскую ассоциацию специалистов по недвижимости с обязательным членством. Единый регулятор должен гарантировать жесткий контроль и неотвратимость наказаний за нарушения;

предлагает создать единую с обязательным членством. Единый регулятор должен гарантировать жесткий контроль и неотвратимость наказаний за нарушения; Альтернативный законопроект №16145-1 предлагает модель с несколькими саморегулируемыми организациями (СРО), что может создать риск "конкуренции снисходительностью", когда СРО будут бороться за членов за счет более мягкой дисциплины и более легких экзаменов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили условия государственной ипотечной программы єОселя – новый механизм направлен на стимулирование рождения и усыновления детей. Модель кредитования предлагает существенное снижение процентных ставок за каждого ребенка, а также дает возможность выходить за стандартные ограничения по площади и стоимости жилья.