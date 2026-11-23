В Украине с 2027 года алкоголь и сигареты будут продавать по-новому: что изменится для покупателей

С 1 января 2027 года онлайн-продажа алкоголя, пива, сигарет и электронных сигарет в Украине будет осуществляться по новым правилам – продавцам понадобятся лицензии, регистрация веб-ресурсов и двухэтапная проверка возраста покупателей. Сайты и мобильные приложения, которые не будут выполнять требования законодательства, могут попасть под ограничения доступа, в частности из-за несообщения ГНС о своих веб-ресурсах в установленный срок.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины. Новые правила будут касаться не только интернет-магазинов, но и других цифровых каналов дистанционной торговли.

Кто сможет продавать алкоголь и сигареты онлайн

С начала 2027 года продавать алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, электронные сигареты и другую продукцию, на которую распространяются новые требования, через интернет смогут только субъекты хозяйствования, у которых есть соответствующие лицензии, если они необходимы для конкретного вида деятельности.

Однако одной лицензии будет недостаточно. Предприниматели должны будут сообщать ГНС о веб-ресурсах, через которые осуществляют дистанционную торговлю, и вносить их в специальный реестр. Речь идет не только о классических сайтах интернет-магазинов. К перечню ресурсов, которые нужно будет зарегистрировать, относятся:

адреса веб-сайтов и URL-ссылки;

доменные имена;

IP-адреса;

мобильные приложения;

другие сетевые адреса, с помощью которых предлагают или продают соответствующую продукцию.

Реестр адресов веб-сайтов лицензиатов будет вести Государственная налоговая служба Украины. Сведения в нем будут обновляться на основании уведомлений предпринимателей, а также информации о наличии необходимых лицензий.

Покупателей будут проверять дважды

Одним из ключевых требований станет двухэтапная проверка возраста покупателя. Предприниматели должны будут убедиться, что человек имеет право покупать алкоголь или табачную продукцию, еще при оформлении заказа, а повторно – непосредственно при передаче товара.

Таким образом, подтверждение совершеннолетия на сайте не освободит продавца от проверки при доставке. Возраст покупателя должны будут устанавливать и в момент, когда заказ фактически получает конечный потребитель.

Интернет-магазинам придется организовать процесс продажи так, чтобы проверка возраста проходила на обоих этапах. Ответственность за соблюдение установленных требований будет возложена на продавцов.

Закон также устанавливает требования к месту отгрузки продукции. Если покупатель получает товар не непосредственно в торговом заведении, его отправка для доставки должна осуществляться именно с места торговли. Таким образом, предпринимателям нужно будет учитывать не только правила оформления онлайн-заказов, но и требования к тому, откуда именно отправляют алкоголь, пиво, сигареты и другую соответствующую продукцию.

Какие сайты и приложения могут заблокировать

Государственная налоговая служба сможет контролировать онлайн-продажу соответствующей продукции и реагировать на нарушения. Если предприниматели не будут выполнять требования законодательства, налоговая будет иметь право принять решение о необходимости ограничения доступа к их веб-сайтам или мобильным приложениям.

В частности, основанием для такого решения может стать непредоставление информации о веб-ресурсах в специальный реестр в установленный срок. Также под контроль попадет соблюдение других правил дистанционной торговли алкоголем и табачными изделиями. После принятия соответствующего решения ГНС должна будет в течение пяти рабочих дней, чтобы передать его уполномоченным органам или платформам цифровой дистрибуции мобильных приложений.

В обычных условиях решения в отношении веб-сайтов будут направлять в Национальную комиссию, регулирующую сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи. Во время военного или чрезвычайного положения соответствующие документы будут передавать в Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины.

После получения распоряжения поставщики электронных коммуникационных услуг должны будут ограничить доступ к соответствующим ресурсам в течение трех рабочих дней. Что касается мобильных приложений, решения будут передавать платформам цифровой дистрибуции.

Что нужно сделать магазинам, которые уже продают продукцию

Для предпринимателей, которые торгуют алкоголем, пивом, табачными изделиями и электронными сигаретами через интернет и планируют продолжать работу, предусмотрен переходный период. После начала функционирования реестра у них будет один календарный месяц, чтобы сообщить Государственной налоговой службе о веб-ресурсах, которые они используют для дистанционной продажи.

Важно, что этот срок начнется не автоматически с 1 января 2027 года, а с даты фактического запуска реестра. Поэтому предпринимателям нужно будет следить за сообщениями ГНС, чтобы не пропустить срок подачи информации. Если магазин не сообщит налоговой о своих ресурсах в установленный месячный срок, это может стать основанием для ограничения доступа к сайту или мобильному приложению.

Порядок создания и ведения реестра утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 22 октября 2025 года №1320. Процедуру подачи лицензиатами информации об адресах веб-сайтов определяет приказ Министерства финансов Украины от 14 января 2026 года №34.

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