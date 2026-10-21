В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 725,6 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 23 октября) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

"Мегабанк";

Проминвестбанк;

РВС Банк;

"Укрстройинвестбанк";

"Айбокс Банк".

"На этой неделе (19-23 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 725,6 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: почти на 678 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 37,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 10 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,005 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

С украинцев будут списывать по 150 грн

В то же время, Ощадбанк будет списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Впрочем, затронет это не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты. Новшество вступит в силу с 1 ноября.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – сообщили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.