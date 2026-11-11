В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

РВС Банк;

"Мегабанк";

"Укрстройинвестбанк".

"На этой неделе (9-13 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: почти на всю заявленную сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 5,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 6,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,005 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

С украинцев начали списывать по 150 грн

Тем временем, государственный Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех. Как сообщили в самом банке:

Списания будут проводить лишь с тех клиентов, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты.

Т.е., об обычных карточных счетах, которые используются для получения зарплаты, пенсии, социальных выплат или совершения покупок речь не идет.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.