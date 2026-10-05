В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 166,3 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 9 октября) запланирована продажа активов таких банков:

РВС Банк;

Проминвестбанк;

"Укрстройинвестбанк";

"Айбокс Банк;"

"Мегабанк".

"На этой неделе (5-9 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 166,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: на 100,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 61,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 4,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,005 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

С украинцев ежемесячно будут списывать 150 грн

В то же время, Ощадбанк начал списывать со счетом своих клиентов 150 грн – с 1 августа. Такие списания будут происходить ежемесячно. Впрочем, затронут они не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своей картой.

При этом важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

В то же время, подчеркивается, если на балансе менее 150 грн, банк спишет только тот остаток, который есть на карте. Например, последние 20 или 50 грн.

Таким образом, клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.