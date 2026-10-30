В Украине впервые с лета начал дорожать популярный продукт: какая цена за килограмм

В Украине впервые с середины лета возобновился рост цен на репчатый лук. Производители связывают это с погодными условиями и ухудшением качества овощей. Между тем 30 жовтня килограмм лука в супермаркетах можно купить за 14,9-21,4 гривны.

Об этом сообщает EastFruit. Специалисты агросектора прогнозируют, что лежкость продукции продолжит снижаться, а значит, ее стоимость будет и дальше расти.

Почему лук начал дешеветь

Эксперты называют основной причиной подорожания репчатого лука вынужденную остановку уборки урожая из-за неблагоприятных погодных условий – это привело к сокращению объемов его предложения на рынке. Сейчас фермеры продают свою продукцию небольшими партиями, закладывая на хранение большую часть овощей высокого качества.

Сейчас часть урожая лука остается в полях, где его качество ухудшается. Он начал прорастать, что негативно скажется на лежкости этой продукции.

Цены на лук в Украине

По состоянию на 30 октября, по сравнению с прошлой неделей, производители повысили отпускные цены на лук на 12% – до 10-16 грн/кг. Это на 33% дороже, чем было в аналогичный период в прошлом году

По данным "Минфин", средняя цена на репчатый лук в супермаркетах – 18,46 грн/кг, что на 1,25 грн/кг дешевле, чем было в сентябре. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в крупнейших торговых сетях страны составляет:

"Фора" – 14,9 грн/кг (акционная цена; обычная цена – 18,90 грн/кг;);

"Сильпо" – 21,4 грн/кг;

Цены на лук в "Сильпо". Источник: "Сильпо"

АТБ – 15,95 грн/кг (акционная цена; обычная цена – 18,89 грн/кг;);

– 15,95 грн/кг (акционная цена; обычная цена – 18,89 грн/кг;); Novus – 18,99 грн/кг;

– 18,99 грн/кг; Varus – 18.90 грн/кг;

Цены на лук в Varus. Источник: Varus

Auchan – 17,9 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за спровоцированных Россией проблем с судоходством в Черном море глобальные цены на продукты в 2026-2027 годах вырастут на 17%. В целом уже в этом году по ряду причин сырьевые товары подорожают на 23%.