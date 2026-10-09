В Україні впали ціни на популярний продукт: скільки коштує кілограм

В Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. Из-за роста предложения продукции на рынке на фоне невысокой торговой активности стоимость овоща в супермаркетах уже начинается от 14 грн за килограмм.

Об этом сообщили в EastFruit. Впрочем, аналитики отмечают, что даже после нынешнего падения цены на этот овощ на треть выше, чем в октябре прошлого года.

Почему в Украине дешевеет лук

Ухудшение качества из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании негативно повлияли на качество урожая, сделав значительную часть продукции непригодной для длительного хранения.

Спешная реализация

Производители пытаются как можно быстрее сбыть некондиционный лук, сознательно снижая цены и уменьшая запасы.

Удержание качественного товара

Продукция высокого качества в настоящее время редко поступает в открытую продажу – аграрии предпочитают складировать ее в ожидании более благоприятной рыночной конъюнктуры.

Что происходит с ценами

По состоянию на 9 октября фермеры предлагают репчатый лук к продаже в диапазоне 9–15 грн/кг. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Впрочем, даже несмотря на текущую тенденцию к снижению цен, стоимость овоща остается значительно выше, чем в прошлом году. Сейчас репчатый лук в Украине стоит в среднем на 37% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

По какой цене продают лук в супермаркетах

По данным "Минфина", средняя цена на репчатый лук в супермаркетах – 19,76 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в крупнейших торговых сетях страны составляет:

"Фора" – 14,9 грн/кг (акционная цена; обычная цена – 18,90 грн/кг);

Цены на лук в "Форе". Источник: "Фора"

"Сильпо" – 14 грн/кг;

– 14 грн/кг; Varus – 18,90 грн/кг;

18,90 грн/кг; Auchan – 17,8 грн/кг.

Цены на лук в Auchan. Источник: Auchan

Как уже сообщал OBOZ.UA, площадь, засеянная украинскими аграриями под сахарную свеклу, в 2026 году оказалась самой маленькой за 35 лет. На этом фоне цены на сахар на полках супермаркетов могут вырасти, хотя о дефиците этого продукта пока речь не идет.