В Україні впали ціни на популярний продукт: скільки коштує кілограм
Сколько стоит лук в Украине.
Источник: Unsplash
В Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. Из-за роста предложения продукции на рынке на фоне невысокой торговой активности стоимость овоща в супермаркетах уже начинается от 14 грн за килограмм.
Об этом сообщили в EastFruit. Впрочем, аналитики отмечают, что даже после нынешнего падения цены на этот овощ на треть выше, чем в октябре прошлого года.
Почему в Украине дешевеет лук
- Ухудшение качества из-за непогоды
Неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании негативно повлияли на качество урожая, сделав значительную часть продукции непригодной для длительного хранения.
- Спешная реализация
Производители пытаются как можно быстрее сбыть некондиционный лук, сознательно снижая цены и уменьшая запасы.
- Удержание качественного товара
Продукция высокого качества в настоящее время редко поступает в открытую продажу – аграрии предпочитают складировать ее в ожидании более благоприятной рыночной конъюнктуры.
Что происходит с ценами
По состоянию на 9 октября фермеры предлагают репчатый лук к продаже в диапазоне 9–15 грн/кг. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Впрочем, даже несмотря на текущую тенденцию к снижению цен, стоимость овоща остается значительно выше, чем в прошлом году. Сейчас репчатый лук в Украине стоит в среднем на 37% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
По какой цене продают лук в супермаркетах
По данным "Минфина", средняя цена на репчатый лук в супермаркетах – 19,76 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в крупнейших торговых сетях страны составляет:
- "Фора" – 14,9 грн/кг (акционная цена; обычная цена – 18,90 грн/кг);
Цены на лук в "Форе".
Источник: "Фора"
- "Сильпо" – 14 грн/кг;
- Varus – 18,90 грн/кг;
- Auchan – 17,8 грн/кг.
Цены на лук в Auchan.
Источник: Auchan
Как уже сообщал OBOZ.UA, площадь, засеянная украинскими аграриями под сахарную свеклу, в 2026 году оказалась самой маленькой за 35 лет. На этом фоне цены на сахар на полках супермаркетов могут вырасти, хотя о дефиците этого продукта пока речь не идет.
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