В Украине раздают "бесплатную GTA 6": что не так с объявлениями в интернете

Киберпреступники начали использовать интерес к выходу GTA VI, чтобы красть учетные записи и деньги пользователей. Они распространяют в интернете фальшивые предложения бесплатно получить игру, купить дешевые ключи активации и скачать мобильную версию для Android.

Об этом сообщили в проекте BRAMA. Специалисты объяснили, как уберечь свои данные и деньги от киберпреступников.

Как действует мошенническая схема

Киберспециалисты выявили несколько способов обмана, которые маскируют под раздачу долгожданной игры от Rockstar Games. В частности, мошенники используют такие схемы:

пользователям предлагают бесплатно получить GTA VI после авторизации через Google;

после авторизации через Google; поддельная страница входа собирает учетные данные и дает злоумышленникам доступ к аккаунтам;

сайты обещают код активации после прохождения опросов или установки сторонних приложений, но обещанный ключ пользователи не получают;

или установки сторонних приложений, но обещанный ключ пользователи не получают; Злоумышленники предлагают скачать APK-файлы , которые якобы позволяют играть на смартфоне, хотя эти файлы не имеют отношения к Rockstar Games;

, которые якобы позволяют играть на смартфоне, хотя эти файлы не имеют отношения к Rockstar Games; отдельные ресурсы требуют подключить криптокошелек для получения подарка, что создает риск потери средств.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не потерять доступ к учетным записям и деньги, пользователям рекомендуют соблюдать несколько правил кибербезопасности. А именно:

скачивать игры только из официальных источников – не использовать сторонние сайты с неизвестной репутацией;

– не использовать сторонние сайты с неизвестной репутацией; не вводить пароли Google на подозрительных страницах, даже если они имитируют официальную авторизацию;

на подозрительных страницах, даже если они имитируют официальную авторизацию; не устанавливать неизвестные APK-файлы , которые обещают мобильную версию GTA VI;

, которые обещают мобильную версию GTA VI; не подключать криптокошельки ради получения бесплатных игр, подарков или ключей активации.

Таким образом, обещания бесплатной GTA VI могут быть способом выманивания персональных данных и денег. Пользователям стоит проверять источники загрузки и не доверять предложениям, которые требуют предоплаты, авторизации или доступа к криптокошельку.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев массово обманывают под видом международных перевозчиков: мошенники сначала выманивают предоплату за бронирование места, а затем придумывают проблемы с платежами, требуют повторной оплаты и затягивают возврат денег. Чтобы не потерять средства, не переводите деньги непроверенным перевозчикам, не поддавайтесь на требования срочной оплаты и никому не сообщайте банковские коды и пароли.