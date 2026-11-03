В Украине резко снизился курс доллара: в НБУ сделали заявление

В Украине с 2 по 3 ноября средний курс продажи доллара в обменниках снизился с 47,08 до 46,55 грн. В Национальном банке на фоне укрепления гривны заявили, что готовы и далее поддерживать устойчивость валютного рынка.

Так, согласно данным finance.ua, в Киеве в обменниках средний курс продажи доллара всего за сутки снизился на 53 копейки до 46,55 грн за доллар. Как говорится в разъяснении НБУ, при этом спрос на валюту был высоким на фоне увеличения бюджетных расходов, в частности на оборону и безопасность. Кроме того, в начале месяца физлица традиционно увеличивают покупку валюты, поскольку обновляются лимиты на покупку валюты.

Курс валют

"В то же время предложение иностранной валюты ограничивали большие объемы возмещения НДС в конце октября, а также российские обстрелы, которые привели к меньшему сезонному росту экспорта и, как следствие, снижению продаж валюты со стороны аграрного и металлургического секторов. Предложение валюты частично поддерживали ситуативные продажи отдельных компаний, однако они не носили системного характера", – говорится в разъяснении НБУ.

Заявление НБУ

Обычно в этот период доллар дорожал. Однако НБУ удалось обеспечить стабильную ситуацию на рынке, а доллар в обменниках даже подешевел. Нацбанк отреагировал на увеличение разницы между официальным курсом и продажей финансовыми учреждениями.

Во-первых, НБУ провел активные консультации с рынком о причинах такой динамики. Во-вторых, решил превентивно провести 3 ноября операции по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления их касс.

Проблем с наличием наличной валюты в финансовой системе нет. Предложение долларов (100 млн долл. США) значительно превысило фактический спрос со стороны банков (14 млн долл. США), предложение евро (100 млн евро) – вообще не пользовалось спросом.

НБУ удовлетворил заявки банков в полном объеме, следовательно, экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продажи иностранной валюты финансовыми учреждениями нет.

Несмотря на отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты в банках, НБУ планирует повторно провести такие операции 4 ноября. Это превентивное решение при необходимости поддержит ликвидность финансовой системы в наличной валюте на надлежащем уровне для удовлетворения потребностей украинцев.

"Сохранение устойчивости валютного рынка остается неизменной задачей НБУ. Объем международных резервов достаточен для ее выполнения – по состоянию на 1 октября 2026 года он составлял 47,1 млрд долл. США и увеличился к концу октября. Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения международные резервы составляли менее 30 млрд долл. США", – отмечают в Нацбанке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы приобрели около 4881 нового легкового автомобиля, при этом значительно увеличив объемы покупки отдельных марок. Например, автомобилей TOYOTA было приобретено сразу на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.