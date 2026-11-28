В Украине резко подешевел бензин: сколько теперь стоит литр и что произошло

В Украине продолжают снижаться цены на бензин. В частности, в Киевской области с 23 по 28 ноября средняя цена бензина А-95 снизилась на 6,13 грн за литр – до 78,80 грн. Больше всего подешевел А-92, который в среднем стоит 70,30 грн за литр, или на 10,20 грн меньше, чем в понедельник. Дизельное топливо и автогаз также потеряли в цене.

OBOZ.UA сравнил цены сервиса "ВсеАЗС" за 23 и 28 ноября. Обычный А-95 за этот период подешевел на 7,2%, а А-92 – на 12,7%. Средняя цена премиального А-95+ снизилась на 5,50 грн за литр. Дизельное топливо подешевело на 4,13 грн, а автогаз – на 2,75 грн.

Бензин А-95 – с 84,93 до 78,80 грн/л (−6,13 грн/л).

Бензин А-95+ – с 88,90 до 83,40 грн/л (−5,50 грн/л).

Бензин А-92 – с 80,50 до 70,30 грн/л (−10,20 грн/л).

Дизельное топливо – с 99,48 до 95,35 грн/л (−4,13 грн/л).

Автогаз – с 62,40 до 59,65 грн/л (−2,75 грн/л).

По средним ценам "ВсеАЗС", 50 литров А-95 в понедельник стоили 4 246,50 грн, а в субботу – 3 940 грн. Разница составляет 306,50 грн. В то же время в сетях, приведенных в мониторинге, цена за литр А-95 на 28 ноября отличалась более чем на 14 грн.

Почему подешевело топливо

Бензин и дизельное топливо начали дешеветь в рознице еще до "черной пятницы". Отраслевое издание Enkorr связало это движение со снижением оптовых цен. По его данным, 24 ноября разница между оптовыми и розничными ценами превышала 12 грн за литр бензина и 15 грн за литр дизельного топлива. Это давало сетям возможность снижать цены на стелах. Цены на колонках продолжают таять

Для дизельного топлива одним из факторов стало падение цен на европейском рынке. По данным Enkorr, к 25 ноября цены на партии с быстрой поставкой в течение двух рабочих дней снизились в среднем на 70 долларов за тонну, до 1 028 долларов. На юге Украины оптовые предложения дизельного топлива тогда составляли 76–77 грн за литр. После перебоев из-за непогоды также возобновилось движение по каналу на южном направлении поставок.

Дополнительно на цены повлияли акции к "черной пятнице", которые стартовали 27 ноября. По мониторингу Консалтинговой группы "А-95", отдельные сети предлагали скидки до 8 грн за литр. Часть операторов изменила цены на стелах, а часть предлагала специальные цены по программам лояльности. В частности, в КЛО бензин и дизельное топливо на стелах в рамках акции подешевели на 7 грн за литр, а автогаз – на 5 грн. Цены, зафиксированные во время акции, могут измениться после ее завершения.

На рынке автогаза высокие цены сдерживали спрос. Одновременно снизилась и стоимость оптовых партий. На аукционе Украинской энергетической биржи 25 ноября средневзвешенная цена сжиженного газа упала на 15 745 грн за тонну – до 91 242 грн. На фоне подешевевшего бензина и более слабого спроса на газ операторы начали снижать розничные цены на него.

Как сообщал OBOZ.UA, во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку дизель – одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.