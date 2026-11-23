В Украине резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять 1-комнатную
В Украине резко переписали ц...
Источник: Pixabay
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Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем преимущественно в сторону удорожания – за календарный год наем такого жилья вырос на 8-104%. Больше всего в Харькове – сразу на 104%, до средних 9 500 грн.
Кроме Харькова, по данным аналитиков крупного профильного портала, дороже стало снимать квартиры в Тернополе – здесь цены повысили на 57%. А кроме того, в:
- Ужгороде – на 50%;
- Львове, Ивано-Франковске – на 47%;
- Черновцах – на 42%;
- Виннице – на 38%;
- Хмельницком – на 36%;
- Кропивницком – на 33%;
- Луцке, Полтаве, Запорожье – на 30%;
- Днепре – на 28%;
- Ривне – на 26%;
- Черкассах, Николаеве – на 25%;
- Одессе – на 14%;
- Житомире – на 8%.
Удешевление же зафиксировано лишь в 2-х городах. Это:
- Киев, где цены снизились на 9%;
- Сумы – на 8%.
В остальных же городах, отмечается, изменений не произошло.
В Украине существенно подоро...
Источник: lun.ua
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Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру
В целом же, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 5 500 до 31 800 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 31 800 грн. А также во:
- Львове – 25 000 грн;
- Ивано-Франковске – 22 700 грн;
- Черновцах, Луцке – 18 200 грн;
- Виннице – 18 000 грн;
- Тернополе – 17 300 грн;
- Киеве – 15 000 грн.
Самые низкие цены выставили в Сумах – в среднем 5 500 грн, а также:
- Запорожье – 6 500 грн;
- Чернигове – 7 000 грн;
- Николаеве – 7 500 грн.
Украинцы ищут "запасные" квартиры
Тем временем, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. При чем, часто рассматривая их как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов. Как рассказала OBOZ.UA коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец, прежде всего, переезжать готовы жители:
- Киева и области;
- Харькова;
- Днепра;
- Запорожья.
"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. Доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.
Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы настоятельно советуют оформлять договор аренды жилья. Ведь это закрепит условия аренды и поможет избежать неприятностей как собственникам жилья, так и арендаторам.
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