В Украине резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять 1-комнатную

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем преимущественно в сторону удорожания – за календарный год наем такого жилья вырос на 8-104%. Больше всего в Харькове – сразу на 104%, до средних 9 500 грн.

Кроме Харькова, по данным аналитиков крупного профильного портала, дороже стало снимать квартиры в Тернополе – здесь цены повысили на 57%. А кроме того, в:

Ужгороде – на 50%;

Львове, Ивано-Франковске – на 47%;

Черновцах – на 42%;

Виннице – на 38%;

Хмельницком – на 36%;

Кропивницком – на 33%;

Луцке, Полтаве, Запорожье – на 30%;

Днепре – на 28%;

Ривне – на 26%;

Черкассах, Николаеве – на 25%;

Одессе – на 14%;

Житомире – на 8%.

Удешевление же зафиксировано лишь в 2-х городах. Это:

Киев, где цены снизились на 9%;

Сумы – на 8%.

В остальных же городах, отмечается, изменений не произошло.

В Украине существенно подоро... Источник: lun.ua Развернуть

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом же, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 5 500 до 31 800 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 31 800 грн. А также во:

Львове – 25 000 грн;

Ивано-Франковске – 22 700 грн;

Черновцах, Луцке – 18 200 грн;

Виннице – 18 000 грн;

Тернополе – 17 300 грн;

Киеве – 15 000 грн.

Самые низкие цены выставили в Сумах – в среднем 5 500 грн, а также:

Запорожье – 6 500 грн;

Чернигове – 7 000 грн;

Николаеве – 7 500 грн.

Украинцы ищут "запасные" квартиры

Тем временем, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. При чем, часто рассматривая их как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов. Как рассказала OBOZ.UA коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец, прежде всего, переезжать готовы жители:

Киева и области;

Харькова;

Днепра;

Запорожья.

"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. Доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы настоятельно советуют оформлять договор аренды жилья. Ведь это закрепит условия аренды и поможет избежать неприятностей как собственникам жилья, так и арендаторам.